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Пенсіонери за «вислугою років»
можуть отримати 10 пенсій...

Пенсіонери за «вислугою років» можуть отримати 10 пенсій...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 10:21

Пенсіонери за «вислугою років» можуть отримати 10 пенсій...

Пропонуємо до обговорення:
Частина пенсіонерів в праві отримати одноразову грошову виплату в розмірі десяти пенсій при виході на пенсію.

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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 10:21

я на пенсії з 2015 роуку. працювала в органах місцевого самоврядування. маюстаж роботи 38 років. чи маю право на отримання 10 пенсій.
ludmilarahuba618
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