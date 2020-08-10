Частина пенсіонерів в праві отримати одноразову грошову виплату в розмірі десяти пенсій при виході на пенсію.
Дивися повний текст Пенсіонери за «вислугою років» можуть отримати 10 пенсій за раз.
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Додано: Нед 16 сер, 2020 10:21
Пенсіонери за «вислугою років» можуть отримати 10 пенсій...
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Дивися повний текст Пенсіонери за «вислугою років» можуть отримати 10 пенсій за раз.
Додано: Нед 16 сер, 2020 10:21
я на пенсії з 2015 роуку. працювала в органах місцевого самоврядування. маюстаж роботи 38 років. чи маю право на отримання 10 пенсій.
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