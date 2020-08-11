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Українцям збільшать мінімалку:
на скільки зросте рівень...

Українцям збільшать мінімалку: на скільки зросте рівень...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 10:22

Українцям збільшать мінімалку: на скільки зросте рівень...

Пропонуємо до обговорення:
Збільшення "мінімалки" не призведе до розширення дефіциту бюджету і не стане відчутним у перший місяць осені.

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R2
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