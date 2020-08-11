У скільки обійдуться одяг і товари для школи в новому навчальному році, розбиралися аналітики OLX.
Дивися повний текст Скільки коштує зібрати дитину до школи в 2020 році.
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Додано: Нед 16 сер, 2020 11:46
Скільки коштує зібрати дитину до школи в 2020 році
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Дивися повний текст Скільки коштує зібрати дитину до школи в 2020 році.
Додано: Нед 16 сер, 2020 11:46
Забыли тетради,на которые школа собирает от 800 до 1200 гривен на ученика.А совет купить в секонде дешевле это пик достигнутый в 21 веке.ПОЗОР.
Додано: Нед 16 сер, 2020 11:50
Думаете, откроют школы при 2000 заболевших в день? У нас из одной крайности в другую.
Додано: Нед 16 сер, 2020 11:55
відкриють на тиждень-два
усі перезаразяться-захворіють
і успішно закриють до ... весни?
+50грн !
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