У скільки обійдуться одяг і товари для школи в новому навчальному році, розбиралися аналітики OLX.
Дивися повний текст Скільки коштує зібрати дитину до школи в 2020 році.
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Додано: Нед 16 сер, 2020 11:46
Скільки коштує зібрати дитину до школи в 2020 році
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Дивися повний текст Скільки коштує зібрати дитину до школи в 2020 році.
Додано: Нед 16 сер, 2020 11:46
Забыли тетради,на которые школа собирает от 800 до 1200 гривен на ученика.А совет купить в секонде дешевле это пик достигнутый в 21 веке.ПОЗОР.
Додано: Нед 16 сер, 2020 11:50
Думаете, откроют школы при 2000 заболевших в день? У нас из одной крайности в другую.
Додано: Нед 16 сер, 2020 11:55
відкриють на тиждень-два
усі перезаразяться-захворіють
і успішно закриють до ... весни?
+50грн !
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Додано: Нед 16 сер, 2020 12:15
Де зараз такі ціни? Штани 200грн? Кросівки 300? Це ціни з секонду? В Києві та області таких цін нема. Ще навіть 15 років тому, коли мене батьки до школи збирали, ціни були більші. Тому не смішіть цими "статистиками"
Додано: Нед 16 сер, 2020 13:11
Это за БУ?
Малой только за рюкзак потребовал 2000 грн, потому что нонейм носить не камильфо.
Простые брюки 700 грн, рубашка белая 800 грн, белая футболка 300 грн. Это дешевая H&M
Додано: Нед 16 сер, 2020 13:25
БРЕШУТЬ І НЕ ЧЕРВОНІЮТЬ!
Повбивав би (с)
нулики забули дописати, казнокради
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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