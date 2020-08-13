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Скільки коштує зібрати
дитину до школи в 2020 році

Скільки коштує зібрати дитину до школи в 2020 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 11:46

Скільки коштує зібрати дитину до школи в 2020 році

Пропонуємо до обговорення:
У скільки обійдуться одяг і товари для школи в новому навчальному році, розбиралися аналітики OLX.

Дивися повний текст Скільки коштує зібрати дитину до школи в 2020 році.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 11:46

Забыли тетради,на которые школа собирает от 800 до 1200 гривен на ученика.А совет купить в секонде дешевле это пик достигнутый в 21 веке.ПОЗОР.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 11:50

Думаете, откроют школы при 2000 заболевших в день? У нас из одной крайности в другую.
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 11:55

відкриють на тиждень-два

усі перезаразяться-захворіють

і успішно закриють до ... весни?
:shock: :cry:
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 12:15

Де зараз такі ціни? Штани 200грн? Кросівки 300? Це ціни з секонду? В Києві та області таких цін нема. Ще навіть 15 років тому, коли мене батьки до школи збирали, ціни були більші. Тому не смішіть цими "статистиками"
anna_nishtaa
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 13:11

Это за БУ?
Малой только за рюкзак потребовал 2000 грн, потому что нонейм носить не камильфо.
Простые брюки 700 грн, рубашка белая 800 грн, белая футболка 300 грн. Это дешевая H&M
p_a_l
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 13:25

  anna_nishtaa написав:Де зараз такі ціни? Штани 200грн? Кросівки 300? Це ціни з секонду? В Києві та області таких цін нема. Ще навіть 15 років тому, коли мене батьки до школи збирали, ціни були більші. Тому не смішіть цими "статистиками"


БРЕШУТЬ І НЕ ЧЕРВОНІЮТЬ!

Повбивав би (с)
нулики забули дописати, казнокради
+50грн !
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