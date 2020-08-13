Скільки коштує зібрати дитину до школи в 2020 році

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 16 сер, 2020 21:14
Зараз зібрати дитину мінімум треба 4000 грн і це якщо одна дитина.. В мене четверо получила отпускні і бігом на базар причому ще в липні бо дешевше. Канцтовари беру ще зимою і то в оптових магазинах. Я не рахую що в школі заплатила за зошити.
Додано: Нед 16 сер, 2020 22:18
Смешные цены. Почему люди должны одевать своих детей в б/у вещи???????????????????????Почему??????????????????????????????????
Додано: Нед 16 сер, 2020 22:32
вот такого рюкзака хватит на месяц, учитывая обычный вес школьного рюкзака , обычно он очень тяжелый.
И всем в школу надо планшет или смарфон , а желательно и планшет и смарфон, и желательно айфон , что бы не засмеяли как нищеброда ну хотя бы 7-й дадите кнопочный будет вам каждый день говорить об этом
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