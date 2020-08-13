RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Скільки коштує зібрати
дитину до школи в 2020 році

Скільки коштує зібрати дитину до школи в 2020 році
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 21:14

Зараз зібрати дитину мінімум треба 4000 грн і це якщо одна дитина.. В мене четверо получила отпускні і бігом на базар причому ще в липні бо дешевше. Канцтовари беру ще зимою і то в оптових магазинах. Я не рахую що в школі заплатила за зошити.
svitlanapaucak68
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 16.08.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 22:18

Смешные цены. Почему люди должны одевать своих детей в б/у вещи???????????????????????Почему??????????????????????????????????
ptana5190
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 16.08.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 22:32

  vitaliian написав:
  p_a_l написав:Малой только за рюкзак потребовал 2000 грн, потому что нонейм носить не камильфо.
новый рюкзак 195 грн https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/gorods ... HsiO0.html магазин на Героев Днепра в Киеве.
закончит школу потребует бмв х6, копите деньги...

вот такого рюкзака хватит на месяц, учитывая обычный вес школьного рюкзака , обычно он очень тяжелый.
И всем в школу надо планшет или смарфон , а желательно и планшет и смарфон, и желательно айфон , что бы не засмеяли как нищеброда ну хотя бы 7-й :wink: дадите кнопочный будет вам каждый день говорить об этом
yama
 
Повідомлень: 2565
З нами з: 12.08.17
Подякував: 4852 раз.
Подякували: 528 раз.
 
Профіль
1
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українці без лічильників в 2021 році можуть залишитися...
R2 » Нед 16 сер, 2020 14:54
5 232
Переглянути останнє повідомлення
Нед 16 сер, 2020 17:58
Dikoy
Українцям збільшать мінімалку: на скільки зросте рівень...
R2 » Нед 16 сер, 2020 10:22
0 83
Переглянути останнє повідомлення
Нед 16 сер, 2020 10:22
R2
Скільки країн уже відкрили кордони для українців
R2 » Чет 13 сер, 2020 20:55
1 69
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 сер, 2020 07:54
andrii_kolesnyk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.