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Українцям назвали необхідні
документи для отримання...

Українцям назвали необхідні документи для отримання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 12:13

Українцям назвали необхідні документи для отримання...

Пропонуємо до обговорення:
Українцям для призначення соціальної допомоги знадобиться низка документів.

Дивися повний текст Українцям назвали необхідні документи для отримання соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію.
R2
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