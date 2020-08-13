У Києві чоловік та жінка підходили до пенсіонерів на вулиці та пропонували взяти участь у акції від одного зі столичних супермаркетів.
Дивися повний текст У Києві аферисти виманювали у пенсіонерів гроші за “акційні” купони.
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Додано: Нед 16 сер, 2020 12:53
У Києві аферисти виманювали у пенсіонерів гроші за...
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Дивися повний текст У Києві аферисти виманювали у пенсіонерів гроші за “акційні” купони.
Додано: Нед 16 сер, 2020 12:54
Учиться, учиться и учиться нужно всю жизнь. Но людям это не интересно. Они считают, что образования, полученного 40-50 лет назад и далее никак не развиваемого, им хватит на всю жизнь.
Поэтому, дожив до пенсии, они совсем де*** становятся.
Додано: Нед 16 сер, 2020 14:23
rsdrp11, какое отношение имеет время получения образования к мошенникам? А для защиты от гопников вы посоветуете ходить до старости в качалку и в секцию самбо, для защиты от квартирных воров - получить образование слесаря и установить замки собственной конструкции?
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