RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Києві аферисти виманювали
у пенсіонерів гроші за...

У Києві аферисти виманювали у пенсіонерів гроші за...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 12:53

У Києві аферисти виманювали у пенсіонерів гроші за...

Пропонуємо до обговорення:
У Києві чоловік та жінка підходили до пенсіонерів на вулиці та пропонували взяти участь у акції від одного зі столичних супермаркетів.

Дивися повний текст У Києві аферисти виманювали у пенсіонерів гроші за “акційні” купони.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89821
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 12:54

Учиться, учиться и учиться нужно всю жизнь. Но людям это не интересно. Они считают, что образования, полученного 40-50 лет назад и далее никак не развиваемого, им хватит на всю жизнь.
Поэтому, дожив до пенсии, они совсем де*** становятся.
rsdrp11
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 15.02.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 14:23

rsdrp11, какое отношение имеет время получения образования к мошенникам? А для защиты от гопников вы посоветуете ходить до старости в качалку и в секцию самбо, для защиты от квартирных воров - получить образование слесаря и установить замки собственной конструкции?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
RomanTik
 
Повідомлень: 3039
З нами з: 06.01.16
Подякував: 8732 раз.
Подякували: 701 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Києві шахраї організували мережу call-центрів, через...
R2 » П'ят 07 сер, 2020 14:36
5 376
Переглянути останнє повідомлення
Суб 15 сер, 2020 16:47
LutsMan
Банда «чорних ріелторів» заволоділа нерухомістю у Києві...
R2 » П'ят 14 сер, 2020 10:46
4 306
Переглянути останнє повідомлення
Суб 15 сер, 2020 00:32
Scotch
Де дізнатися середню вартість оренди квартири в Києві
R2 » Чет 13 сер, 2020 17:54
2 161
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 сер, 2020 21:58
smart_analyst2017

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.