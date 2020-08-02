Якщо не повернули гроші за неякісні продукти в магазині, можна на нього поскаржитися та ініціювати перевірку.
Дивися повний текст Якщо попався неякісний товар: експерт дав пораду, як повернути гроші.
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Додано: Нед 16 сер, 2020 13:24
Якщо попався неякісний товар: експерт дав пораду, як...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Якщо попався неякісний товар: експерт дав пораду, як повернути гроші.
Додано: Нед 16 сер, 2020 13:24
Ничего вам не вернут в большинстве случаев. Для возврата нужен чек, который сразу выбрасывается.
А эта статья это реклама для того чтобы проверяющим можно было сбить бабла взятками. Сам лично проходил данную процедуру.
Все было и чеки и документы и заключения. УБЭП, Общество прав потребителей, КМДА, и подобные ничем не помогли. Проверку провели, бабла себе сняли и меня отправили в суд судиться.
Вот такая будет помощь - Ничего сделать не можем, обращайтесь в суд. За свой счет.
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