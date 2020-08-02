RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Якщо попався неякісний товар:
експерт дав пораду, як...

Якщо попався неякісний товар: експерт дав пораду, як...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 13:24

Якщо попався неякісний товар: експерт дав пораду, як...

Пропонуємо до обговорення:
Якщо не повернули гроші за неякісні продукти в магазині, можна на нього поскаржитися та ініціювати перевірку.

Дивися повний текст Якщо попався неякісний товар: експерт дав пораду, як повернути гроші.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89819
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 13:24

Ничего вам не вернут в большинстве случаев. Для возврата нужен чек, который сразу выбрасывается.
А эта статья это реклама для того чтобы проверяющим можно было сбить бабла взятками. Сам лично проходил данную процедуру.
Все было и чеки и документы и заключения. УБЭП, Общество прав потребителей, КМДА, и подобные ничем не помогли. Проверку провели, бабла себе сняли и меня отправили в суд судиться.
Вот такая будет помощь - Ничего сделать не можем, обращайтесь в суд. За свой счет.
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3021
З нами з: 15.02.11
Подякував: 32 раз.
Подякували: 601 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що потрібно знати, якщо ви втратили роботу і хочете...
R2 » П'ят 14 сер, 2020 12:35
1 79
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 сер, 2020 12:35
l4567
Ринок праці оживає: експерт розповіла, які працівники...
R2 » Нед 09 сер, 2020 11:56
6 1092
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 сер, 2020 19:01
bazaroof
Експерт озвучив формулу, за якою українці купуватимуть... 1, 2
R2 » Нед 02 сер, 2020 23:14
11 1290
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 сер, 2020 21:01
finuser382

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
MTB BANK (583)
16.08.2020 13:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron