В Повітряному кодексі Верховна Рада закріпила державний збір в 2 долари з авіакомпаній за кожного пасажира, який вилітає з України.
Дивися повний текст На авіаквитки ввели додатковий збір: як зміняться ціни на перельоти.
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Додано: Нед 16 сер, 2020 14:47
На авіаквитки ввели додатковий збір: як зміняться ціни...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На авіаквитки ввели додатковий збір: як зміняться ціни на перельоти.
Додано: Нед 16 сер, 2020 14:48
Чого ви не кажете що наші алігархі звільнені від сплати такого податку?
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