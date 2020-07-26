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На авіаквитки ввели додатковий
збір: як зміняться ціни...

На авіаквитки ввели додатковий збір: як зміняться ціни...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 14:47

На авіаквитки ввели додатковий збір: як зміняться ціни...

Пропонуємо до обговорення:
В Повітряному кодексі Верховна Рада закріпила державний збір в 2 долари з авіакомпаній за кожного пасажира, який вилітає з України.

Дивися повний текст На авіаквитки ввели додатковий збір: як зміняться ціни на перельоти.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 14:48

Чого ви не кажете що наші алігархі звільнені від сплати такого податку?
papchik
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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