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Українці без лічильників в
2021 році можуть залишитися...

Українці без лічильників в 2021 році можуть залишитися...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 14:54

Українці без лічильників в 2021 році можуть залишитися...

Пропонуємо до обговорення:
Українцям без газових лічильників з 1 січня 2021 року повинні закрити доступ до газу.

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R2
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Если не успеют установить всем счётчики за счёт бюджета или операторов, то отсрочку продлят.
avk
 
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