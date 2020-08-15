Українцям без газових лічильників з 1 січня 2021 року повинні закрити доступ до газу.
Дивися повний текст Українці без лічильників в 2021 році можуть залишитися без газу.
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Додано: Нед 16 сер, 2020 14:54
Українці без лічильників в 2021 році можуть залишитися...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці без лічильників в 2021 році можуть залишитися без газу.
Додано: Нед 16 сер, 2020 14:54
Если не успеют установить всем счётчики за счёт бюджета или операторов, то отсрочку продлят.
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