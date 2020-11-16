RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українці без лічильників в
2021 році можуть залишитися...

Українці без лічильників в 2021 році можуть залишитися...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 13:38

Re: Українці без лічильників в 2021 році можуть залишитися..

Alexnik написав:Через мою квартиру проходит 3 м газопровода, который доставляет мне определенные неудобства: он портит вид кухни, я должен периодически его красить, сверлить мебель под него и т.д.
Вопрос: должен ли Харгаз платить мне за 3м этого газопровода? Ведь Россия платит Украине за тоже самое...?
а ты почитай договор с харгазом - он никому ничего не должен)))
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 126
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 11:37

Кто-то читал законы про уставку этих счетчиков? Изучите, там никто ни за что не отвечает! Ни газ-компании, ни правительство. Более того, в домах 60-80 годов постройки всё сделано ЕДИНОЙ трубой. И! Эти системы не новые, а старые. Об этом никто не думает, не соображает, что для таких домов нужны спец проекты для установки счётчиков, а вот эти все "эксперты" проплаченные пусть пишут честно, какие катаклизмы (взрывы) ждут население при такой безмозглой нарезке единой трубы. Расчёт: В подъезде 30 квартир. Т.е трубу разрежут минимум 60 раз, это если без заглушки. И проектов для такой нарезочки НЕТ! сколы, трещины, усталость металла никто не берёт во внимание!
Всем привет! Здравой мысли всем!
dshelest1999
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 14.12.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 11:44

Именно! Никаких техпроектов не существует. Газкомпании не согласуют свои действия с правительством. А правительство самоустранилось от темы как технчески это сделать. Но физически искорёжить всё они смогут. Кривые руки везде и всегда в большинстве в нашей стране. И тогда, взрываться будем все и часто.
dshelest1999
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 14.12.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українці перебігають від газзбутів до Нафтогазу
R2 » Вів 17 лис, 2020 11:26
4 77
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 лис, 2020 11:55
Moneta
В Україні можуть змінитися цiни на бензин 1, 2
R2 » Пон 16 лис, 2020 08:00
13 1117
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 лис, 2020 07:21
sklarslav
Українці назвали частку комуналки в сімейному бюджеті 1, 2
R2 » П'ят 13 лис, 2020 16:55
12 1037
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 лис, 2020 22:36
ruvex

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.