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Українці без лічильників в 2021 році можуть залишитися...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 17 сер, 2020 13:38
Alexnik написав:Через мою квартиру проходит 3 м газопровода, который доставляет мне определенные неудобства: он портит вид кухни, я должен периодически его красить, сверлить мебель под него и т.д.
Вопрос: должен ли Харгаз платить мне за 3м этого газопровода? Ведь Россия платит Украине за тоже самое...?
а ты почитай договор с харгазом - он никому ничего не должен)))
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Додано: Вів 17 лис, 2020 11:37
Кто-то читал законы про уставку этих счетчиков? Изучите, там никто ни за что не отвечает! Ни газ-компании, ни правительство. Более того, в домах 60-80 годов постройки всё сделано ЕДИНОЙ трубой. И! Эти системы не новые, а старые. Об этом никто не думает, не соображает, что для таких домов нужны спец проекты для установки счётчиков, а вот эти все "эксперты" проплаченные пусть пишут честно, какие катаклизмы (взрывы) ждут население при такой безмозглой нарезке единой трубы. Расчёт: В подъезде 30 квартир. Т.е трубу разрежут минимум 60 раз, это если без заглушки. И проектов для такой нарезочки НЕТ! сколы, трещины, усталость металла никто не берёт во внимание!
Всем привет! Здравой мысли всем!
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Додано: Вів 17 лис, 2020 11:44
Именно! Никаких техпроектов не существует. Газкомпании не согласуют свои действия с правительством. А правительство самоустранилось от темы как технчески это сделать. Но физически искорёжить всё они смогут. Кривые руки везде и всегда в большинстве в нашей стране. И тогда, взрываться будем все и часто.
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