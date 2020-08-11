Лише за місяць витрати на камери автофіксації можуть окупитися.
Дивися повний текст МВС планує закупити 220 камер автофіксації по 820 тис. грн за одну.
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Додано: Нед 16 сер, 2020 16:02
МВС планує закупити 220 камер автофіксації по 820 тис....
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МВС планує закупити 220 камер автофіксації по 820 тис. грн за одну.
Додано: Нед 16 сер, 2020 16:02
Ха-ха-ха , выписанные штрафы или уплаченные штрафы, ведь это большая разница.
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