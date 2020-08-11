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МВС планує закупити 220 камер
автофіксації по 820 тис....

МВС планує закупити 220 камер автофіксації по 820 тис....
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 16:02

МВС планує закупити 220 камер автофіксації по 820 тис....

Пропонуємо до обговорення:
Лише за місяць витрати на камери автофіксації можуть окупитися.

Дивися повний текст МВС планує закупити 220 камер автофіксації по 820 тис. грн за одну.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 16:02

Ха-ха-ха , выписанные штрафы или уплаченные штрафы, ведь это большая разница.
https://m.gazeta.ua/articles/politics/_ ... ati/976012
ognivec75
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