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МВС планує закупити 220 камер
автофіксації по 820 тис....

МВС планує закупити 220 камер автофіксації по 820 тис....
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 16:02

МВС планує закупити 220 камер автофіксації по 820 тис....

Пропонуємо до обговорення:
Лише за місяць витрати на камери автофіксації можуть окупитися.

Дивися повний текст МВС планує закупити 220 камер автофіксації по 820 тис. грн за одну.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 16:02

Ха-ха-ха , выписанные штрафы или уплаченные штрафы, ведь это большая разница.
https://m.gazeta.ua/articles/politics/_ ... ati/976012
ognivec75
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 19:12

Даже интересно что там за чудо камеры кторые работают и днем и ночью, это просто фантастика :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 19:27

Re: МВС планує закупити 220 камер автофіксації по 820 тис...

вот паразиты ! лучше бы на эти деньги инфраструктуру и дороги сделали !
не только дороги ! сколько можно осветить пешеходных переходов , построить велодорожек, положить лежачих полицейских организовать надземных\подземных переходов , эстакад , сделать кольца разворотов вместо обычных перекрестков, поставить столбиков от парковки на тротуарах, построить подземных парковок, положить такитильную плитку , организовать повышения на переходах , что бы переход был ВЫШЕ проезжей части и заставлял водителя тормозить , короче поднять безопасность и удобство на дорогах .... скорость это не единственный фактор аварий и есть кучи других способов бороться с превышение скоростного режиме в городе , все это есть в Европе кроме камер . У нас только камеры . А спроективровать дороги так что бы физически на них нельзя было превысить скорость - слабо ? или построить переход под \ над дорогой для пешеходов ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 20:42

Re: МВС планує закупити 220 камер автофіксації по 820 тис...

  yama написав:вот паразиты ! лучше бы на эти деньги инфраструктуру и дороги сделали !

Капитан очевидность подсказывает что МВД не строит дороги.
  yama написав:что бы переход был ВЫШЕ проезжей части и заставлял водителя тормозить

А ты не задолбаешься по переходам скакать? А ремонт машины тоже МВД будет оплачивать?
  yama написав:скорость это не единственный фактор аварий

Строчкой выше ты предлагал создавать искуственные ограничители скорости на дороге. Ты уж определись.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 01:20

Re: МВС планує закупити 220 камер автофіксації по 820 тис...

  vitaliy_berdinskikh написав:Капитан очевидность подсказывает что МВД не строит дороги


Зато их транспортное подразделение согласовывает проекты по их безопасности, местам установки знаков и разметке дороги. И именно на МВД (дорожную полицию) возложен контроль за этим хозяйством.
Корректная разметка и дорожные знаки, обустройство переходов, перекрестков и разворотов, их освещение (наличие) - это уже +40% к безопасности. Эксперты это как то подсчитывали.
А если этого всего нет, то камеры только фиксируют ситуацию на дороге (как термометр), но не делают дороги безопаснее (лечат).
Каждый день и под камерами случается десятки аварий, там где их могло вообще не быть при нормальном обустройстве или они были бы были вообще не существенными.
Шли в Европу.
Где то там и оказались. Только на польско-португальском суржике. :arrow: В зеленой вжевжопе.
EKO
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 07:27

  EKO написав:...
Каждый день и под камерами случается десятки аварий, там где их могло вообще не быть при нормальном обустройстве или они были бы были вообще не существенными.

Сейчас расплачусь.

А можно статистику за вчера, подтверждающую эти пафосные слова?


Я вот видел несколько харьковских ДТП при том что ни одной спид-камеры у нас нет. Большая часть ситуаций это банальные игнорирования приоритета и правил перестроения, сам чуть не поучаствовал когда бы*** выезжало с АЗС и игнорируя знаки, разметку через встречку и две полосы сделало это у меня перед носом.

Там где стоят спидкамеры - с разметкой всё ОК обычно. Потому претензии в этой части вот совершенно не понятны. Конечно есть куча мест где ещё делать и делать. Но разве это основание не ставить предписывающие и запрещающие знаки, спидкамеры, штрафовать за нарушение ПДД - если где-то в другом месте дорога не видела кап.ремонта лет 20?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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vitaliy_berdinskikh
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