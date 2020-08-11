Лише за місяць витрати на камери автофіксації можуть окупитися.
Дивися повний текст МВС планує закупити 220 камер автофіксації по 820 тис. грн за одну.
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Додано: Нед 16 сер, 2020 16:02
МВС планує закупити 220 камер автофіксації по 820 тис....
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МВС планує закупити 220 камер автофіксації по 820 тис. грн за одну.
Додано: Нед 16 сер, 2020 16:02
Ха-ха-ха , выписанные штрафы или уплаченные штрафы, ведь это большая разница.
Додано: Нед 16 сер, 2020 19:12
Даже интересно что там за чудо камеры кторые работают и днем и ночью, это просто фантастика
Додано: Нед 16 сер, 2020 19:27
Re: МВС планує закупити 220 камер автофіксації по 820 тис...
вот паразиты ! лучше бы на эти деньги инфраструктуру и дороги сделали !
не только дороги ! сколько можно осветить пешеходных переходов , построить велодорожек, положить лежачих полицейских организовать надземных\подземных переходов , эстакад , сделать кольца разворотов вместо обычных перекрестков, поставить столбиков от парковки на тротуарах, построить подземных парковок, положить такитильную плитку , организовать повышения на переходах , что бы переход был ВЫШЕ проезжей части и заставлял водителя тормозить , короче поднять безопасность и удобство на дорогах .... скорость это не единственный фактор аварий и есть кучи других способов бороться с превышение скоростного режиме в городе , все это есть в Европе кроме камер . У нас только камеры . А спроективровать дороги так что бы физически на них нельзя было превысить скорость - слабо ? или построить переход под \ над дорогой для пешеходов ?
Додано: Нед 16 сер, 2020 20:42
Re: МВС планує закупити 220 камер автофіксації по 820 тис...
Капитан очевидность подсказывает что МВД не строит дороги.
А ты не задолбаешься по переходам скакать? А ремонт машины тоже МВД будет оплачивать?
Строчкой выше ты предлагал создавать искуственные ограничители скорости на дороге. Ты уж определись.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 17 сер, 2020 01:20
Re: МВС планує закупити 220 камер автофіксації по 820 тис...
Зато их транспортное подразделение согласовывает проекты по их безопасности, местам установки знаков и разметке дороги. И именно на МВД (дорожную полицию) возложен контроль за этим хозяйством.
Корректная разметка и дорожные знаки, обустройство переходов, перекрестков и разворотов, их освещение (наличие) - это уже +40% к безопасности. Эксперты это как то подсчитывали.
А если этого всего нет, то камеры только фиксируют ситуацию на дороге (как термометр), но не делают дороги безопаснее (лечат).
Каждый день и под камерами случается десятки аварий, там где их могло вообще не быть при нормальном обустройстве или они были бы были вообще не существенными.
Шли в Европу.
Где то там и оказались. Только на польско-португальском суржике. В зеленой вжевжопе.
Додано: Пон 17 сер, 2020 07:27
Сейчас расплачусь.
А можно статистику за вчера, подтверждающую эти пафосные слова?
Я вот видел несколько харьковских ДТП при том что ни одной спид-камеры у нас нет. Большая часть ситуаций это банальные игнорирования приоритета и правил перестроения, сам чуть не поучаствовал когда бы*** выезжало с АЗС и игнорируя знаки, разметку через встречку и две полосы сделало это у меня перед носом.
Там где стоят спидкамеры - с разметкой всё ОК обычно. Потому претензии в этой части вот совершенно не понятны. Конечно есть куча мест где ещё делать и делать. Но разве это основание не ставить предписывающие и запрещающие знаки, спидкамеры, штрафовать за нарушение ПДД - если где-то в другом месте дорога не видела кап.ремонта лет 20?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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