МВС планує закупити 220 камер автофіксації по 820 тис....

Додано: Пон 17 сер, 2020 07:27

EKO написав: ...

Каждый день и под камерами случается десятки аварий, там где их могло вообще не быть при нормальном обустройстве или они были бы были вообще не существенными. ...Каждый день и под камерами случается десятки аварий, там где их могло вообще не быть при нормальном обустройстве или они были бы были вообще не существенными.

Сейчас расплачусь.А можно статистику за вчера, подтверждающую эти пафосные слова?Я вот видел несколько харьковских ДТП при том что ни одной спид-камеры у нас нет. Большая часть ситуаций это банальные игнорирования приоритета и правил перестроения, сам чуть не поучаствовал когда бы*** выезжало с АЗС и игнорируя знаки, разметку через встречку и две полосы сделало это у меня перед носом.Там где стоят спидкамеры - с разметкой всё ОК обычно. Потому претензии в этой части вот совершенно не понятны. Конечно есть куча мест где ещё делать и делать. Но разве это основание не ставить предписывающие и запрещающие знаки, спидкамеры, штрафовать за нарушение ПДД - если где-то в другом месте дорога не видела кап.ремонта лет 20?