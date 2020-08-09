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Як вирахувати свою
«вартість» на ринку праці

Як вирахувати свою «вартість» на ринку праці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 17:26

Як вирахувати свою «вартість» на ринку праці

Пропонуємо до обговорення:
«На яку зарплату ви розраховуєте?» – це запитання є одним із ключових на співбесіді.

Дивися повний текст Як вирахувати свою «вартість» на ринку праці.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 17:27

Или просто походите по собеседованиям и работодатели скажут сколько вы стоите)
vetalok
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 18:31

Если опыт, образование, знание программ и языков требуются по умолчанию, то просто промониторьте рынок.
Спасибо за совет.
Gastarbaiter
 
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