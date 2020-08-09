«На яку зарплату ви розраховуєте?» – це запитання є одним із ключових на співбесіді.
Дивися повний текст Як вирахувати свою «вартість» на ринку праці.
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Додано: Нед 16 сер, 2020 17:26
Як вирахувати свою «вартість» на ринку праці
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Дивися повний текст Як вирахувати свою «вартість» на ринку праці.
Додано: Нед 16 сер, 2020 17:27
Или просто походите по собеседованиям и работодатели скажут сколько вы стоите)
Додано: Нед 16 сер, 2020 18:31
Если опыт, образование, знание программ и языков требуются по умолчанию, то просто промониторьте рынок.
Спасибо за совет.
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