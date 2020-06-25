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У Windows 10 з'явилася функція
прив'язки відеокарти до...

У Windows 10 з'явилася функція прив'язки відеокарти до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 09:56

У Windows 10 з'явилася функція прив'язки відеокарти до...

Пропонуємо до обговорення:
Розробники Microsoft додали в нову збірку Windows 10 функцію примусового вибору графічного прискорювача, який буде активований за замовчуванням при запуску того чи іншого додатка.

Дивися повний текст У Windows 10 з'явилася функція прив'язки відеокарти до певної програми.
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 09:56

Сначала процессоры насильно привязали к Windows 10, теперь видеокарты. Что дальше? Все что не сертифицировано Майкрософтом использовать нельзя?
alex7gk
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 10:52

  alex7gk написав:Сначала процессоры насильно привязали к Windows 10, теперь видеокарты. Что дальше? Все что не сертифицировано Майкрософтом использовать нельзя?

Новость, как я вижу, понять совсем не удалось?.. -- или только прочтением заголовка все закончилось?
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