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У Windows 10 з'явилася функція прив'язки відеокарти до...
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Додано: Пон 17 сер, 2020 09:56
Пропонуємо до обговорення:
Розробники Microsoft додали в нову збірку Windows 10 функцію примусового вибору графічного прискорювача, який буде активований за замовчуванням при запуску того чи іншого додатка.
Дивися повний текст У Windows 10 з'явилася функція прив'язки відеокарти до певної програми
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Додано: Пон 17 сер, 2020 09:56
Сначала процессоры насильно привязали к Windows 10, теперь видеокарты. Что дальше? Все что не сертифицировано Майкрософтом использовать нельзя?
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alex7gk
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Додано: Пон 17 сер, 2020 10:52
alex7gk написав:
Сначала процессоры насильно привязали к Windows 10, теперь видеокарты. Что дальше? Все что не сертифицировано Майкрософтом использовать нельзя?
Новость, как я вижу, понять совсем не удалось?.. -- или только прочтением заголовка все закончилось?
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