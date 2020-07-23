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Volkswagen може перевести свої
популярні моделі авто на...

Volkswagen може перевести свої популярні моделі авто на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 09:56

Volkswagen може перевести свої популярні моделі авто на...

Пропонуємо до обговорення:
Німецька марка Volkswagen подала заявку на реєстрацію торгових марок e-Beetle, e-Golf Classic і e-Safari.

Дивися повний текст Volkswagen може перевести свої популярні моделі авто на електрику.
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 09:56

Сделайте пассат и туарег на эелктричестве, можно особо не менять ни чего в дизайне - будут разгребать как пирожки. Ну тогда бензиновых красавцев никто брать не будет - не порядок)))
stimpyreal
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