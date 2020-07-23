Німецька марка Volkswagen подала заявку на реєстрацію торгових марок e-Beetle, e-Golf Classic і e-Safari.
Дивися повний текст Volkswagen може перевести свої популярні моделі авто на електрику.
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Додано: Пон 17 сер, 2020 09:56
Volkswagen може перевести свої популярні моделі авто на...
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Дивися повний текст Volkswagen може перевести свої популярні моделі авто на електрику.
Додано: Пон 17 сер, 2020 09:56
Сделайте пассат и туарег на эелктричестве, можно особо не менять ни чего в дизайне - будут разгребать как пирожки. Ну тогда бензиновых красавцев никто брать не будет - не порядок)))
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