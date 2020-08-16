В смислі немає. А Тихановський? Якраз у нього і був самий вищий рейтинг.
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Додано: Пон 17 сер, 2020 14:39
Додано: Пон 17 сер, 2020 14:53
Недавно услышал комментарий от атошника, смотрящего ТВ с картинкой тысяч молодых крепких парней на протестах в Беларуси.
- А сколько из них потом в окопах сидеть будет?
Сотни..., но где те тысячи будут, для которых "понад усе ..." (свобода, справедливость и т.д. - подставить).
Чел сам атошник и сын его недавно с третьей ротации возвратился. К Майдану отношение, мягко говоря, негативное. Вот такие выкрутасы жизни.
Впрочем к Овощу и Ко тоже.
Додано: Пон 17 сер, 2020 14:55
Вкладчик1234
Работать - бесполезно.
Вообще, кто такие "ватники" - на самом деле?
Это - пролетарии по менталитету.
Типичные "шариковы", впитавшие с молоком матери рабский менталитет, неспособные к аналитической оценке происходящего, к игре "в шахматы".
Именно "ватники", считают, что за них - должен всё решать ЦАРЬ(путен, как вариант), Пан Отаман, Помещик или какой-нибудь комиссар, член ВКПб.
Толку Шариковых перевоспитывать?
Это бесполезно! Булгаков чётко всё показал, в своём потрясающем произведении "Собачье сердце"!
шариковы -примитивны, действуют на основании эмоций, сбиваются в "собачьи стаи"
"шариковым" нужен Хозяин, который даст "будку, миску, кость", погладит и накажет...
"шариковы" -основа всех т.н. Революций, их топливо!
Типичный рЭволюционер
Додано: Пон 17 сер, 2020 14:56
+100!
Вернее к тем, кто воспользовался "Майданом".
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 17 сер, 2020 16:15, всього редагувалось 3 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Пон 17 сер, 2020 15:00
Re: Політична ситуація в Білорусі
В Раші давно гуляють карти "руських" територій Білорусі. Нічого нового чи особливого. Серед наших постсовкових сусідів, концентрація ватанів в РБ на другому місці після РФ. Так що нічого в них національного і антиросійського не буде, крім прапору.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Пон 17 сер, 2020 15:02
Рейтинг?
У Тизановского - была реальная экономическая программа развития страны?
АУ, граждане.
В основе всего- Экономика!
И то, что Беларусь положат в экномическом плане, даже не вызывает сомнения.
К перевыборам, которые - рано или поздно назначат, возможно и без Луки(по причине смерти), появятся Кандидаты! Вот только, проблема не в кандидатах а в Реальных возможностях Беларуси выжить в современном экономическом пространстве, где господствуют Монополии!
Попилят их МАЗ на металлолом, беларусов в окопы и в Польщу, работать на польского пана.
Это их выбор, не нужно мешать.
Додано: Пон 17 сер, 2020 15:10
Однозначно протесты кем-то организовываются, Запад слишком слаб, наивен и туп для такого, поэтому я считаю Россия. Они это могут делать и через западные молодежные ультраправые организации которые ими курируются и финансируются.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: Пон 17 сер, 2020 15:13
И в Польше - польских территорий как Беларуси, так и Украины!
И паспорта мадьяры раздают на украинской стороне, и что?
Кстати, рано или поздно, мир прийдёт к тому, что каждый - сможет жить там, где ему будет комфортно, где он будет нужен и сможет себе позволить.
То есть, гражданства "национального" - не будет, как его нет у птиц!
Хочешь, будь гражжанином Польши, хочешь- Венгрии... плати налоги и не нарушая законодательство местное.
Международный язык - английский!
Ну, это, в будущем, пока что, рано об этом говорить.
Выигрывать будет та "территория", где будут оптимальные условия для налогоплательщиков.
Кстати, ещё один повод- бацьку смещать! Слишщком комфортно беларуссы жили.
зажрались
Додано: Пон 17 сер, 2020 15:18
не, россия - лохи
биржи на западе, интернет на западе и все технологии, на западе
Запад умеет прекрасно "играть в шахматы", москали же - только бухать и захватывать новые территории с оружием!
Данный беломайдан, организован какой-то "Крупной корпорацией", связанной со сбытом газа в Европе! ну и поляк заинтересовали! В случае развала Беларуси, что уже неминуемо, Польща сможет претендовать на значителную часть "рабов-заробитчан" и даже на земли! Поэтому и управление беломайданом, из Польши организовано, рядом и удобно.
Кстати, все, у кого бизнес был как-то связан с "бульбашами", реально задумались, что делать дальше? Риски весьма высокие, нарушения контрактов "контрагентами" с беларусской стороны.
Сейчас - начнут сворачивать торговые операции, выводить "то, шо можно и шо не можно", короче - "капец бацьке", скорее всего... ну и наблюдаем!
Жуём попкорн!
Востаннє редагувалось Replay в Пон 17 сер, 2020 15:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 17 сер, 2020 15:21
Кстати, "беломайдан" - отличная возможность для "патриотов" оформить релокейшен "за политические преследования"
Слышал историю (не знаю правда или нет): человек сходил на "прайд", немного получил по голове, и оформил себе "преследование" с выездом в "лояльную западную гейропу".
При этом точно неизвестно, является ли он геем
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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