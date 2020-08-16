Додано: Пон 17 сер, 2020 15:13

lapay В Раші давно гуляють карти "руських" територій Білорусі.

И в Польше - польских территорий как Беларуси, так и Украины!И паспорта мадьяры раздают на украинской стороне, и что?Кстати, рано или поздно, мир прийдёт к тому, что каждый - сможет жить там, где ему будет комфортно, где он будет нужен и сможет себе позволить.То есть, гражданства "национального" - не будет, как его нет у птиц!Хочешь, будь гражжанином Польши, хочешь- Венгрии... плати налоги и не нарушая законодательство местное.Международный язык - английский!Ну, это, в будущем, пока что, рано об этом говорить.Выигрывать будет та "территория", где будут оптимальные условия для налогоплательщиков.Кстати, ещё один повод- бацьку смещать! Слишщком комфортно беларуссы жили.зажрались