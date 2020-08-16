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Політична ситуація в Білорусі
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Додано: Пон 17 сер, 2020 15:25
Вкладчик1234 Кстати, "беломайдан" - отличная возможность для "патриотов" оформить релокейшен "за политические преследования"
Они и так уезжали, кто хотел, бацька известный Диктатор и Террорист.
Вот, если стрелять нормально начнут, беженцы появятся, это уже другое дело, там не патриоты, там просто толпа будет.
Это не сейчас, где-то к 2022-му году, массовая очистка территорий реальна от аборигенов.
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Додано: Пон 17 сер, 2020 15:28
Replay написав:
Вкладчик1234 Кстати, "беломайдан" - отличная возможность для "патриотов" оформить релокейшен "за политические преследования"
Они и так уезжали, кто хотел, бацька известный Диктатор и Террорист.
Вот, если стрелять нормально начнут, беженцы появятся, это уже другое дело, там не патриоты, там просто толпа будет.
Это не сейчас, где-то к 2022-му году, массовая очистка территорий реальна от аборигенов.
Одно дело ехать дупомоем, а другое дело "по преследованиям". Во втором случае вроде можно и вэлфэр какой-то получить
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Додано: Пон 17 сер, 2020 15:48
Replay написав:
Кстати, ещё один повод- бацьку смещать! Слишщком комфортно беларуссы жили.
зажрались
5 балів!
Зажралисссь, точно!
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Додано: Пон 17 сер, 2020 15:49
Идет мужик в спальном районе Минска от любовницы. Нарядный, надушеный. Совесть мучает, зашел в цветочный магазин, купил жене офигеннейший букет.
Только вышел из магазина, как рядом останавливается воронок с ОМОНом... букет брошен в пыль, ботинки ментов пересчитывают ребра мужика, заламываются руки, одеваются браслеты.
Мужик из пыли хрипит:
- Шо ж вы делаете, да я ж нипричем, и за Лукашенку голосовал.
Мужика деловито перетягивают дубинкой поперек спины и бросают в будку.
Усталый омоновец утирает пот:
- Еще один с лапшой на уши. Оформляем "за дачу ложных показаний". Никто за Лукашенку не проголосовал, даже в нашей роте.
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Додано: Пон 17 сер, 2020 15:59
unicdima написав:
Однозначно протесты кем-то организовываются, Запад слишком слаб, наивен и туп для такого, поэтому я считаю Россия. Они это могут делать и через западные молодежные ультраправые организации которые ими курируются и финансируются.
Ну от, наприклад, в нас основним спонсором був Жванія. То він чий? Хтось дає сто гривень, а хтось сто мільйонів. Самоорганізацію ніхто не відміняв.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Пон 17 сер, 2020 16:08
freeze написав: andrijk777 написав: freeze написав:
Смешно.
У ближайшего конкурента Тихановской по опросам рейтинг около 10 процентов. Что она может выиграть?
Смішно.
Про Авакова - розказуєте казки про антирейтинг в 80%. І світових прецедентів немає!
А в Луки антирейтинг 80%+. Ось вам і буде прецедент!
Пишите какой то уже бред. У Лукашенко антирейтинг 80 процентов
Сами по ночам считаете?
Цікавий між іншим початок цієї теми.
Деякі "експерти", які компетентні в будь-якій темі відверто пролетіли: "Тихановской по опросам рейтинг около 10 процентов"
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