RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 40414243
Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 15:25

Вкладчик1234 Кстати, "беломайдан" - отличная возможность для "патриотов" оформить релокейшен "за политические преследования"

Они и так уезжали, кто хотел, бацька известный Диктатор и Террорист.
Вот, если стрелять нормально начнут, беженцы появятся, это уже другое дело, там не патриоты, там просто толпа будет.
Это не сейчас, где-то к 2022-му году, массовая очистка территорий реальна от аборигенов.
Replay
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2041
З нами з: 20.06.08
Подякував: 129 раз.
Подякували: 504 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 15:28

  Replay написав:
Вкладчик1234 Кстати, "беломайдан" - отличная возможность для "патриотов" оформить релокейшен "за политические преследования"

Они и так уезжали, кто хотел, бацька известный Диктатор и Террорист.
Вот, если стрелять нормально начнут, беженцы появятся, это уже другое дело, там не патриоты, там просто толпа будет.
Это не сейчас, где-то к 2022-му году, массовая очистка территорий реальна от аборигенов.

Одно дело ехать дупомоем, а другое дело "по преследованиям". Во втором случае вроде можно и вэлфэр какой-то получить :)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 12256
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7080 раз.
Подякували: 3243 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 15:48

  Replay написав:Кстати, ещё один повод- бацьку смещать! Слишщком комфортно беларуссы жили.
зажрались

:D :D :D 5 балів!
Зажралисссь, точно!
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2348
З нами з: 11.11.14
Подякував: 162 раз.
Подякували: 238 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 15:49

Анекдот на тему

Идет мужик в спальном районе Минска от любовницы. Нарядный, надушеный. Совесть мучает, зашел в цветочный магазин, купил жене офигеннейший букет.
Только вышел из магазина, как рядом останавливается воронок с ОМОНом... букет брошен в пыль, ботинки ментов пересчитывают ребра мужика, заламываются руки, одеваются браслеты.
Мужик из пыли хрипит:
- Шо ж вы делаете, да я ж нипричем, и за Лукашенку голосовал.
Мужика деловито перетягивают дубинкой поперек спины и бросают в будку.
Усталый омоновец утирает пот:
- Еще один с лапшой на уши. Оформляем "за дачу ложных показаний". Никто за Лукашенку не проголосовал, даже в нашей роте.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 9749
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1128 раз.
Подякували: 2608 раз.
 
Профіль
2
1
1
Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 15:59

  unicdima написав:Однозначно протесты кем-то организовываются, Запад слишком слаб, наивен и туп для такого, поэтому я считаю Россия. Они это могут делать и через западные молодежные ультраправые организации которые ими курируются и финансируются.

Ну от, наприклад, в нас основним спонсором був Жванія. То він чий? Хтось дає сто гривень, а хтось сто мільйонів. Самоорганізацію ніхто не відміняв.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 10561
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1138 раз.
Подякували: 1255 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 16:08

  freeze написав:
andrijk777 написав:
  freeze написав:Смешно.
У ближайшего конкурента Тихановской по опросам рейтинг около 10 процентов. Что она может выиграть?

Смішно.
Про Авакова - розказуєте казки про антирейтинг в 80%. І світових прецедентів немає!
А в Луки антирейтинг 80%+. Ось вам і буде прецедент!


Пишите какой то уже бред. У Лукашенко антирейтинг 80 процентов
Сами по ночам считаете?

Цікавий між іншим початок цієї теми.
Деякі "експерти", які компетентні в будь-якій темі відверто пролетіли: "Тихановской по опросам рейтинг около 10 процентов" :D :D
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2348
З нами з: 11.11.14
Подякував: 162 раз.
Подякували: 238 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 40414243
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.