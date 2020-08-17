flyman нам теж розказували, що СНГ це улучшений СРСР,
СРСР - имел основной недостаток - КОММУНЯКИ, вот те "партноменклатурщики", которые и после развала - контроллируют ситуацию. тут можно списки наших Патриотов Украины приводить, которые в прошлом коммсомольцы и комми, притом активные такие... ленинцы!
Это просто "существа", которым нужна Власть и они при любой системе, будут пробиваться во Власть... чтобы ВОРОВАТЬ.
Беларусь, это не СРСР - это ближе к Китаю. Видимо бацька оттуда черпал идеи. Но, Китай - это не просто страна, это мощнейшая военная машина и жесточайшее управление, притом Китай - может огрызаться и на США и на Россию!
Если бы подобное было в Китае, забастовки и митинги против "назначенного Лидера КПК", протестующих -просто бы расстреляли из боевого оружия а Запад -послали бы "в сад", приведя в пример убийства Флойда и пр. Но, Беларусь -не Китай! И как скажет Запад, так там и будет... А Западу, как и России, бацька не выгоден.
А вот стали прорываться видео с "мирно протестующими детками, что убирают за собой мусор" если верить первоисточнику - то за 10е. https://t.me/sputnikby/4616 Поэтому суждения о информации из СМИ - порой..... на 100%.
Вопрос о "Хорватском сценарии снят", я так понимаю снят. Были какие-то гарантии?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Replay написав:Кстати, ещё один повод- бацьку смещать! Слишщком комфортно беларуссы жили. зажрались
5 балів! Зажралисссь, точно!
Поймут, когда у них наркоту в каждом доме открото продавать и варить будут.
В принципе, за границу куда-угодно свободно ездили, торговали в ларьках, шмекерили и т.д., квартиры получали. Понятно, что хотелось демократии побольше, но в афганы и т.п. Лука их вроде не посылал, канал рыть не принуждал и пр.
То есть ради чего такой риск, такая цена может быть заплачена?
Replay написав: Если бы подобное было в Китае, забастовки и митинги против "назначенного Лидера КПК", протестующих -просто бы расстреляли из боевого оружия а Запад -послали бы "в сад", приведя в пример убийства Флойда и пр. Но, Беларусь -не Китай! И как скажет Запад, так там и будет... А Западу, как и России, бацька не выгоден.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
detroytred написав:Поймут, когда у них наркоту в каждом доме открото продавать и варить будут.
В принципе, за границу куда-угодно свободно ездили, торговали в ларьках, шмекерили и т.д., квартиры получали. Понятно, что хотелось демократии побольше, но в афганы и т.п. Лука их вроде не посылал, канал рыть не принуждал и пр.
То есть ради чего такой риск, такая цена может быть заплачена?
Та вони не український Майдан хочуть, а вірменський, щоб вибрати молодого, який буде, з подвоєною енергією, лизати Пу. У вірмен же нічого не змінилось, крім портретів, і вони так хочуть.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Alex2007 написав:Так , батька вроде все худо-бедно, но держал под своим контролем, где-то рагульно, где-то по простому, но держал. Жили себе тихо и скромно. А сейчас по наивности верящих в светлейшее будущее белорусов, ими также воспользуются как воспользовались людьми у нас; к власти придут такие же сволотовцы с жаждой дерибана постсоветского имущества, как и у нас.
Помнится мне, в прошлом году ты и тебе подобные на каждом углу писали, что - кто угодно, только не Порошенко.
Вот так и белорусы, кто угодно, только не Лукашенко
Условия-то разные. Тебе ж тут тысячу раз писали - диктатор. Т.е. всё держится на диктаторе. Риски ... уходить от диктатора нужно аккуратно.
А у нас ... что *фахивець*)) ПАП, что артист. Риски малые для пике. Другая система. Олигархи и местные феодальчики, как ограничитель и стабилизатор.
detroytred написав:Поймут, когда у них наркоту в каждом доме открото продавать и варить будут.
В принципе, за границу куда-угодно свободно ездили, торговали в ларьках, шмекерили и т.д., квартиры получали. Понятно, что хотелось демократии побольше, но в афганы и т.п. Лука их вроде не посылал, канал рыть не принуждал и пр.
То есть ради чего такой риск, такая цена может быть заплачена?
Та вони не український Майдан хочуть, а вірменський, щоб вибрати молодого, який буде, з подвоєною енергією, лизати Пу. У вірмен же нічого не змінилось, крім портретів, і вони так хочуть.
))) Так такая хотелка возможна к реализации только при поддержке пу. То есть дальше, чем просто хотеть, а именно так выходить и образно драться (бросаться, как под наши бмп, на Донбассе) можно только при активном вмешательстве пу.
Но Запад молчит. Наоборот, поддерживает протестующих.
Белорусь и сейчас управляется из РФ, в разные годы, от 13 до 20 %% ВВП РБ были дотации из РФ.
Сам ты мурзик. Дотации - совсем другое, прибыль предприятий - шла в бюджет и Главное, эти "предприятия" - кому то были нужны, куда-то продавали свои МАЗ-ы и БЕЛАЗы и пр. "холодильники"
Ты просто редкостный идиот, который за своими лозунгами вообще ничего не видит.
Да, МАЗ, БЕЛАЗ продаёт свою продукцию. Но вся экономика Белорусии не ограничивается МАЗом и БЕЛАЗом
А вот неэффективность экономики РБ и затыкается дотациями из РФ И я ещё раз повторю, белорусы не против РФ
Но тебе и тебе подобным, народный протест - как серпом по яйцам. Для тебя, народный протест - должен быть организован исключительно сверху, исключительно с программой и закончится в установленное время
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Alex2007 написав:Так , батька вроде все худо-бедно, но держал под своим контролем, где-то рагульно, где-то по простому, но держал. Жили себе тихо и скромно. А сейчас по наивности верящих в светлейшее будущее белорусов, ими также воспользуются как воспользовались людьми у нас; к власти придут такие же сволотовцы с жаждой дерибана постсоветского имущества, как и у нас.
Помнится мне, в прошлом году ты и тебе подобные на каждом углу писали, что - кто угодно, только не Порошенко.
Вот так и белорусы, кто угодно, только не Лукашенко
События в Беларуси корректнее сравнивать с нашими ключевыми "переломными" событиями 2013 (+ 2004) годов; а все последующие наши события - это последствия одной общей выбранной генеральной линии. Как уже заметили, в Беларуси сейчас на кону в принципе идет попытка смена режима и считай идеологии, мировозрения и подходов.
А на Зельца особо надеяться и не стоило. Его нынешние действия - прямое продолжение политики Петра и Запада. Просто, так сказать, свежее лицо нам подсунули, хотя, что так, что так - та же ж--а только под разными углами по большому счету Нет у нас лидеров, профессионалов и патриотов (в хорошем смысле этого слова), которые будут работать на страну А если и есть, им работать не дадут. На следующие выборы у нас даже многие былые оптимисты задумаются, а стоит ли вообще идти на них, так как уже на предыдущие "3 тура" в прошлом году не видели особого смысла туда идти.
Alex2007 написав:Так , батька вроде все худо-бедно, но держал под своим контролем, где-то рагульно, где-то по простому, но держал. Жили себе тихо и скромно. А сейчас по наивности верящих в светлейшее будущее белорусов, ими также воспользуются как воспользовались людьми у нас; к власти придут такие же сволотовцы с жаждой дерибана постсоветского имущества, как и у нас.
Помнится мне, в прошлом году ты и тебе подобные на каждом углу писали, что - кто угодно, только не Порошенко.
Вот так и белорусы, кто угодно, только не Лукашенко
Но в этот раз никто не майданил, а тихонько дождались очередных выборов, и слили "диктатора".
Т.е. в самой Украине пипл пришёл к тому, что "идеи майдана" (или методы майдана) уже не воспринимает.
Вот теперь дошла очередь до РБ пройти свои "майданные пробы и ошибки"
Украина - богатая страна! ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
detroytred написав:Так такая хотелка возможна к реализации только при поддержке пу. То есть дальше, чем просто хотеть, а именно так выходить и образно драться (бросаться, как под наши бмп, на Донбассе) можно только при активном вмешательстве пу.
Но Запад молчит. Наоборот, поддерживает протестующих.
Тому і не вийде в них нічого, будуть і надалі слухати свого маразматичного фюрера. Не хоче Пу міняти Лу, бо він буде наступним. Вірменія чи Абхазія маленька і населена особами кавказької національності, а тут генетичний матеріал для істиних арійців, тут і аншлюс Австрії можна пропихнути, через ослабленого Лукашенка.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.