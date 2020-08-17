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Політика та гроші / Політика та гроші / Політична ситуація в Білорусі Політична ситуація в Білорусі + Додати

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на тему #<1 ... 47484950> Додано: Пон 17 сер, 2020 18:54 Replay написав: flyman нам теж розказували, що СНГ це улучшений СРСР,

СРСР - имел основной недостаток - КОММУНЯКИ, вот те "партноменклатурщики", которые и после развала - контроллируют ситуацию.

тут можно списки наших Патриотов Украины приводить, которые в прошлом коммсомольцы и комми, притом активные такие... ленинцы!



Это просто "существа", которым нужна Власть и они при любой системе, будут пробиваться во Власть... чтобы ВОРОВАТЬ.





Беларусь, это не СРСР - это ближе к Китаю. Видимо бацька оттуда черпал идеи.

Но, Китай - это не просто страна, это мощнейшая военная машина и жесточайшее управление, притом Китай - может огрызаться и на США и на Россию!



Если бы подобное было в Китае, забастовки и митинги против "назначенного Лидера КПК", протестующих -просто бы расстреляли из боевого оружия а Запад -послали бы "в сад", приведя в пример убийства Флойда и пр.

Но, Беларусь -не Китай! И как скажет Запад, так там и будет...

А Западу, как и России, бацька не выгоден. СРСР - имел основной недостаток - КОММУНЯКИ, вот те "партноменклатурщики", которые и после развала - контроллируют ситуацию.тут можно списки наших Патриотов Украины приводить, которые в прошлом коммсомольцы и комми, притом активные такие... ленинцы!Это просто "существа", которым нужна Власть и они при любой системе, будут пробиваться во Власть... чтобы ВОРОВАТЬ.Беларусь, это не СРСР - это ближе к Китаю. Видимо бацька оттуда черпал идеи.Но, Китай - это не просто страна, это мощнейшая военная машина и жесточайшее управление, притом Китай - может огрызаться и на США и на Россию!Если бы подобное было в Китае, забастовки и митинги против "назначенного Лидера КПК", протестующих -просто бы расстреляли из боевого оружия а Запад -послали бы "в сад", приведя в пример убийства Флойда и пр.Но, Беларусь -не Китай! И как скажет Запад, так там и будет...А Западу, как и России, бацька не выгоден.

А вот стали прорываться видео с "мирно протестующими детками, что убирают за собой мусор" если верить первоисточнику - то за 10е.

https://t.me/sputnikby/4616

Поэтому суждения о информации из СМИ - порой..... на 100%.



Вопрос о "Хорватском сценарии снят", я так понимаю снят. Были какие-то гарантии? А вот стали прорываться видео с "мирно протестующими детками, что убирают за собой мусор" если верить первоисточнику - то за 10е.Поэтому суждения о информации из СМИ - порой..... на 100%.Вопрос о "Хорватском сценарии снят", я так понимаю снят. Были какие-то гарантии? Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8377 З нами з: 20.09.12 Подякував: 685 раз. Подякували: 876 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 сер, 2020 19:20 andrijk777 написав: Replay написав: Кстати, ещё один повод- бацьку смещать! Слишщком комфортно беларуссы жили.

зажрались Кстати, ещё один повод- бацьку смещать! Слишщком комфортно беларуссы жили.зажрались

5 балів!

Зажралисссь, точно! 5 балів!Зажралисссь, точно!

Поймут, когда у них наркоту в каждом доме открото продавать и варить будут.



В принципе, за границу куда-угодно свободно ездили, торговали в ларьках, шмекерили и т.д., квартиры получали.

Понятно, что хотелось демократии побольше, но в афганы и т.п. Лука их вроде не посылал, канал рыть не принуждал и пр.



То есть ради чего такой риск, такая цена может быть заплачена? Поймут, когда у них наркоту в каждом доме открото продавать и варить будут.В принципе, за границу куда-угодно свободно ездили, торговали в ларьках, шмекерили и т.д., квартиры получали.Понятно, что хотелось демократии побольше, но в афганы и т.п. Лука их вроде не посылал, канал рыть не принуждал и пр.То есть ради чего такой риск, такая цена может быть заплачена? detroytred

Повідомлень: 23215 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 сер, 2020 19:23 Replay написав: Если бы подобное было в Китае, забастовки и митинги против "назначенного Лидера КПК", протестующих -просто бы расстреляли из боевого оружия а Запад -послали бы "в сад", приведя в пример убийства Флойда и пр.

Но, Беларусь -не Китай! И как скажет Запад, так там и будет...

А Западу, как и России, бацька не выгоден. Если бы подобное было в Китае, забастовки и митинги против "назначенного Лидера КПК", протестующих -просто бы расстреляли из боевого оружия а Запад -послали бы "в сад", приведя в пример убийства Флойда и пр.Но, Беларусь -не Китай! И как скажет Запад, так там и будет...А Западу, как и России, бацька не выгоден.

1989

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 1%8C_(1989 ) 1989 Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8377 З нами з: 20.09.12 Подякував: 685 раз. Подякували: 876 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 сер, 2020 19:29 detroytred написав: Поймут, когда у них наркоту в каждом доме открото продавать и варить будут.



В принципе, за границу куда-угодно свободно ездили, торговали в ларьках, шмекерили и т.д., квартиры получали.

Понятно, что хотелось демократии побольше, но в афганы и т.п. Лука их вроде не посылал, канал рыть не принуждал и пр.



То есть ради чего такой риск, такая цена может быть заплачена? Поймут, когда у них наркоту в каждом доме открото продавать и варить будут.В принципе, за границу куда-угодно свободно ездили, торговали в ларьках, шмекерили и т.д., квартиры получали.Понятно, что хотелось демократии побольше, но в афганы и т.п. Лука их вроде не посылал, канал рыть не принуждал и пр.То есть ради чего такой риск, такая цена может быть заплачена?

Та вони не український Майдан хочуть, а вірменський, щоб вибрати молодого, який буде, з подвоєною енергією, лизати Пу. У вірмен же нічого не змінилось, крім портретів, і вони так хочуть. Та вони не український Майдан хочуть, а вірменський, щоб вибрати молодого, який буде, з подвоєною енергією, лизати Пу. У вірмен же нічого не змінилось, крім портретів, і вони так хочуть. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10566 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1138 раз. Подякували: 1255 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 сер, 2020 19:35 pesikot написав: Alex2007 написав: Так , батька вроде все худо-бедно, но держал под своим контролем, где-то рагульно, где-то по простому, но держал. Жили себе тихо и скромно. А сейчас по наивности верящих в светлейшее будущее белорусов, ими также воспользуются как воспользовались людьми у нас; к власти придут такие же сволотовцы с жаждой дерибана постсоветского имущества, как и у нас. Так , батька вроде все худо-бедно, но держал под своим контролем, где-то рагульно, где-то по простому, но держал. Жили себе тихо и скромно. А сейчас по наивности верящих в светлейшее будущее белорусов, ими также воспользуются как воспользовались людьми у нас; к власти придут такие же сволотовцы с жаждой дерибана постсоветского имущества, как и у нас.

Помнится мне, в прошлом году ты и тебе подобные на каждом углу писали, что - кто угодно, только не Порошенко.



Вот так и белорусы, кто угодно, только не Лукашенко Помнится мне, в прошлом году ты и тебе подобные на каждом углу писали, что - кто угодно, только не Порошенко.Вот так и белорусы, кто угодно, только не Лукашенко

Условия-то разные.

Тебе ж тут тысячу раз писали - диктатор. Т.е. всё держится на диктаторе. Риски ... уходить от диктатора нужно аккуратно.



А у нас ... что *фахивець*)) ПАП, что артист. Риски малые для пике. Другая система. Олигархи и местные феодальчики, как ограничитель и стабилизатор. Условия-то разные.Тебе ж тут тысячу раз писали - диктатор. Т.е. всё держится на диктаторе. Риски ... уходить от диктатора нужно аккуратно.А у нас ... что *фахивець*)) ПАП, что артист. Риски малые для пике. Другая система. Олигархи и местные феодальчики, как ограничитель и стабилизатор. detroytred

Повідомлень: 23215 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 сер, 2020 19:42 lapay написав: detroytred написав: Поймут, когда у них наркоту в каждом доме открото продавать и варить будут.



В принципе, за границу куда-угодно свободно ездили, торговали в ларьках, шмекерили и т.д., квартиры получали.

Понятно, что хотелось демократии побольше, но в афганы и т.п. Лука их вроде не посылал, канал рыть не принуждал и пр.



То есть ради чего такой риск, такая цена может быть заплачена? Поймут, когда у них наркоту в каждом доме открото продавать и варить будут.В принципе, за границу куда-угодно свободно ездили, торговали в ларьках, шмекерили и т.д., квартиры получали.Понятно, что хотелось демократии побольше, но в афганы и т.п. Лука их вроде не посылал, канал рыть не принуждал и пр.То есть ради чего такой риск, такая цена может быть заплачена?

Та вони не український Майдан хочуть, а вірменський, щоб вибрати молодого, який буде, з подвоєною енергією, лизати Пу. У вірмен же нічого не змінилось, крім портретів, і вони так хочуть. Та вони не український Майдан хочуть, а вірменський, щоб вибрати молодого, який буде, з подвоєною енергією, лизати Пу. У вірмен же нічого не змінилось, крім портретів, і вони так хочуть.

)))

Так такая хотелка возможна к реализации только при поддержке пу.

То есть дальше, чем просто хотеть, а именно так выходить и образно драться (бросаться, как под наши бмп, на Донбассе) можно только при активном вмешательстве пу.



Но Запад молчит.

Наоборот, поддерживает протестующих. )))Так такая хотелка возможна к реализации только при поддержке пу.То есть дальше, чем просто хотеть, а именно так выходить и образно драться (бросаться, как под наши бмп, на Донбассе) можно только при активном вмешательстве пу.Но Запад молчит.Наоборот, поддерживает протестующих. detroytred

Повідомлень: 23215 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 сер, 2020 19:43 Replay написав: pesikot Белорусь и сейчас управляется из РФ, в разные годы, от 13 до 20 %% ВВП РБ были дотации из РФ.

Сам ты мурзик.

Дотации - совсем другое, прибыль предприятий - шла в бюджет и Главное, эти "предприятия" - кому то были нужны, куда-то продавали свои МАЗ-ы и БЕЛАЗы и пр. "холодильники" Сам ты мурзик.Дотации - совсем другое, прибыль предприятий - шла в бюджет и Главное, эти "предприятия" - кому то были нужны, куда-то продавали свои МАЗ-ы и БЕЛАЗы и пр. "холодильники"

Ты просто редкостный идиот, который за своими лозунгами вообще ничего не видит.



Да, МАЗ, БЕЛАЗ продаёт свою продукцию.

Но вся экономика Белорусии не ограничивается МАЗом и БЕЛАЗом



А вот неэффективность экономики РБ и затыкается дотациями из РФ

И я ещё раз повторю, белорусы не против РФ



Но тебе и тебе подобным, народный протест - как серпом по яйцам.

Для тебя, народный протест - должен быть организован исключительно сверху, исключительно с программой и закончится в установленное время Ты просто редкостный идиот, который за своими лозунгами вообще ничего не видит.Да, МАЗ, БЕЛАЗ продаёт свою продукцию.Но вся экономика Белорусии не ограничивается МАЗом и БЕЛАЗомА вот неэффективность экономики РБ и затыкается дотациями из РФИ я ещё раз повторю, белорусы не против РФНо тебе и тебе подобным, народный протест - как серпом по яйцам.Для тебя, народный протест - должен быть организован исключительно сверху, исключительно с программой и закончится в установленное время "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 5080 З нами з: 31.08.09 Подякував: 337 раз. Подякували: 1046 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 сер, 2020 19:50 pesikot написав: Alex2007 написав: Так , батька вроде все худо-бедно, но держал под своим контролем, где-то рагульно, где-то по простому, но держал. Жили себе тихо и скромно. А сейчас по наивности верящих в светлейшее будущее белорусов, ими также воспользуются как воспользовались людьми у нас; к власти придут такие же сволотовцы с жаждой дерибана постсоветского имущества, как и у нас. Так , батька вроде все худо-бедно, но держал под своим контролем, где-то рагульно, где-то по простому, но держал. Жили себе тихо и скромно. А сейчас по наивности верящих в светлейшее будущее белорусов, ими также воспользуются как воспользовались людьми у нас; к власти придут такие же сволотовцы с жаждой дерибана постсоветского имущества, как и у нас.

Помнится мне, в прошлом году ты и тебе подобные на каждом углу писали, что - кто угодно, только не Порошенко.



Вот так и белорусы, кто угодно, только не Лукашенко Помнится мне, в прошлом году ты и тебе подобные на каждом углу писали, что - кто угодно, только не Порошенко.Вот так и белорусы, кто угодно, только не Лукашенко



События в Беларуси корректнее сравнивать с нашими ключевыми "переломными" событиями 2013 (+ 2004) годов; а все последующие наши события - это последствия одной общей выбранной генеральной линии. Как уже заметили, в Беларуси сейчас на кону в принципе идет попытка смена режима и считай идеологии, мировозрения и подходов.



А на Зельца особо надеяться и не стоило. Его нынешние действия - прямое продолжение политики Петра и Запада. Просто, так сказать, свежее лицо нам подсунули, хотя, что так, что так - та же ж--а только под разными углами по большому счету

Нет у нас лидеров, профессионалов и патриотов (в хорошем смысле этого слова), которые будут работать на страну А если и есть, им работать не дадут. На следующие выборы у нас даже многие былые оптимисты задумаются, а стоит ли вообще идти на них, так как уже на предыдущие "3 тура" в прошлом году не видели особого смысла туда идти. События в Беларуси корректнее сравнивать с нашими ключевыми "переломными" событиями 2013 (+ 2004) годов; а все последующие наши события - это последствия одной общей выбранной генеральной линии. Как уже заметили, в Беларуси сейчас на кону в принципе идет попытка смена режима и считай идеологии, мировозрения и подходов.А на Зельца особо надеяться и не стоило. Его нынешние действия - прямое продолжение политики Петра и Запада. Просто, так сказать, свежее лицо нам подсунули, хотя, что так, что так - та же ж--а только под разными углами по большому счетуНет у нас лидеров, профессионалов и патриотов (в хорошем смысле этого слова), которые будут работать на странуА если и есть, им работать не дадут. На следующие выборы у нас даже многие былые оптимисты задумаются, а стоит ли вообще идти на них, так как уже на предыдущие "3 тура" в прошлом году не видели особого смысла туда идти. Alex2007 1

Повідомлень: 2382 З нами з: 11.10.16 Подякував: 1103 раз. Подякували: 969 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 сер, 2020 20:00 pesikot написав: Alex2007 написав: Так , батька вроде все худо-бедно, но держал под своим контролем, где-то рагульно, где-то по простому, но держал. Жили себе тихо и скромно. А сейчас по наивности верящих в светлейшее будущее белорусов, ими также воспользуются как воспользовались людьми у нас; к власти придут такие же сволотовцы с жаждой дерибана постсоветского имущества, как и у нас. Так , батька вроде все худо-бедно, но держал под своим контролем, где-то рагульно, где-то по простому, но держал. Жили себе тихо и скромно. А сейчас по наивности верящих в светлейшее будущее белорусов, ими также воспользуются как воспользовались людьми у нас; к власти придут такие же сволотовцы с жаждой дерибана постсоветского имущества, как и у нас.

Помнится мне, в прошлом году ты и тебе подобные на каждом углу писали, что - кто угодно, только не Порошенко.



Вот так и белорусы, кто угодно, только не Лукашенко Помнится мне, в прошлом году ты и тебе подобные на каждом углу писали, что - кто угодно, только не Порошенко.Вот так и белорусы, кто угодно, только не Лукашенко

Но в этот раз никто не майданил, а тихонько дождались очередных выборов, и слили "диктатора".



Т.е. в самой Украине пипл пришёл к тому, что "идеи майдана" (или методы майдана) уже не воспринимает.



Вот теперь дошла очередь до РБ пройти свои "майданные пробы и ошибки" Но в этот раз никто не майданил, а тихонько дождались очередных выборов, и слили "диктатора".Т.е. в самой Украине пипл пришёл к тому, что "идеи майдана" (или методы майдана) уже не воспринимает.Вот теперь дошла очередь до РБ пройти свои "майданные пробы и ошибки" Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12273 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7081 раз. Подякували: 3243 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 сер, 2020 20:00 detroytred написав: Так такая хотелка возможна к реализации только при поддержке пу.

То есть дальше, чем просто хотеть, а именно так выходить и образно драться (бросаться, как под наши бмп, на Донбассе) можно только при активном вмешательстве пу.



Но Запад молчит.

Наоборот, поддерживает протестующих. Так такая хотелка возможна к реализации только при поддержке пу.То есть дальше, чем просто хотеть, а именно так выходить и образно драться (бросаться, как под наши бмп, на Донбассе) можно только при активном вмешательстве пу.Но Запад молчит.Наоборот, поддерживает протестующих.

Тому і не вийде в них нічого, будуть і надалі слухати свого маразматичного фюрера.

Не хоче Пу міняти Лу, бо він буде наступним. Вірменія чи Абхазія маленька і населена особами кавказької національності, а тут генетичний матеріал для істиних арійців, тут і аншлюс Австрії можна пропихнути, через ослабленого Лукашенка. Тому і не вийде в них нічого, будуть і надалі слухати свого маразматичного фюрера.Не хоче Пу міняти Лу, бо він буде наступним. Вірменія чи Абхазія маленька і населена особами кавказької національності, а тут генетичний матеріал для істиних арійців, тут і аншлюс Австрії можна пропихнути, через ослабленого Лукашенка. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10566 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1138 раз. Подякували: 1255 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 47484950> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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