«Будет так мужики: нам надо принять новую Конституцию, что вы хотели. И даже альтернативщики не были против! Вы ее должны принять на референдуме, потому что прежде Конституцию мы принимали на референдуме
Луке явно сценарии пишут из РФ. Как в своё время Януковичу. Лука - тупой председатель колхоза, ж*** вросший во власть и не хочет из власти уходить
«Идеологическая подготовка была такая: если действующая власть проигрывает, то каждого из нас [сотрудников милиции] будут вешать на с*** у дороги. Поэтому защищать эту власть нужно любыми средствами и способами»
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Но только в РФ есть ещё и Уралкалий - в Перьми достаточно преуспевающая ... Объясняйте им что они имеют и что их ожидает, Солигорск,..... Уловите разницу поднятого вопроса и процессов на этом построенных! Но Решение ПРИНИМАТЬ не мне и не Вам - а им!
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 17 сер, 2020 20:56, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Ukrainian Простите, - эмоционален.(мог совершить ошибку в ссылках из-за одноимённого месторождения. ) Раскрою суть - "открылась шахта" и пошли товарные удобрения - это совершенно разные грани одного и того вопроса(товарного вида калийной соли), имеющие разницу годами.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Alex2007 написав:п.с2. Логичнее всего батьке надо было лет 5 назад, смотря на нас, начать усиленно готовить себе своего приемника с поддержкой демократических ценностей. А сейчас уже поздно пить боржоми.