RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 47484950
Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 20:01

2020-08-17 (1)

2020-08-17 (1)

1)Забастовка в Беларуси: все шахты "Беларуськалия" прекратили свою работу
Шахтеры стояли в очередях, чтобы подписать требование об отставке Александра Лукашенко и новых президентских выборах

Где та Кудрявый с его поддержкой шахтёров ? Знаю, что вылезет, не заткнешь
Но хотелось бы его услышать, как эта шестёрка будет беспокоится о шахтёрах.

2) Лукашенко придумал новое условие для повторных выборов в Беларуси (видео)
«Будет так мужики: нам надо принять новую Конституцию, что вы хотели. И даже альтернативщики не были против! Вы ее должны принять на референдуме, потому что прежде Конституцию мы принимали на референдуме

Луке явно сценарии пишут из РФ.
Как в своё время Януковичу.
Лука - тупой председатель колхоза, ж*** вросший во власть и не хочет из власти уходить

3) «Готовили к войне против своего народа». Действующий подполковник милиции — о выборах и избиениях
«Идеологическая подготовка была такая: если действующая власть проигрывает, то каждого из нас [сотрудников милиции] будут вешать на с*** у дороги. Поэтому защищать эту власть нужно любыми средствами и способами»

"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5080
З нами з: 31.08.09
Подякував: 337 раз.
Подякували: 1046 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 20:42

  pesikot написав:2020-08-17 (1)

1)Забастовка в Беларуси: все шахты "Беларуськалия" прекратили свою работу
Шахтеры стояли в очередях, чтобы подписать требование об отставке Александра Лукашенко и новых президентских выборах

Где та Кудрявый с его поддержкой шахтёров ? Знаю, что вылезет, не заткнешь
Но хотелось бы его услышать, как ...... будет беспокоится о шахтёрах.

1. Я с Вами свиней не пас, и ханки Вам не подвал.
2. Интересно, как Вы самостоятельно оцениваете размер Вашей компетенции поднимаемого вопроса?
Даю подачу: https://mining-media.ru/ru/article/ekon ... -torgovlya
Украина
https://kvpu.org.ua/uk/news/6/4270-den- ... z-zarplaty
https://ddk.dn.ua/news/article/161406/
- Это не солевые а угольные шахты.
Для Вас, как неспециалиста и далёкого,... - эта разница в условиях работы составляет как между сельской грунтовкой-"гатями" и немецким автобаном.
При чём на фотке .... - покажите эти новости страдающим белорусским шахтёрам. И эту реальность, что их ожидает.
И реальность - за чем нужна их забастовка? - https://www.youtube.com/watch?v=AuC9amyXCsw

При чём в Поволжье РФ в лице Еврохимволгакалий вводит в строй новые калийные шахты - с реальной мощностью. https://www.eurochemgroup.com/ru/projec ... iy-potash/

Но только в РФ есть ещё и Уралкалий - в Перьми достаточно преуспевающая ...
Объясняйте им что они имеют и что их ожидает, Солигорск,.....
Уловите разницу поднятого вопроса и процессов на этом построенных!
Но Решение ПРИНИМАТЬ не мне и не Вам - а им!
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 17 сер, 2020 20:56, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8377
З нами з: 20.09.12
Подякував: 685 раз.
Подякували: 876 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 20:55

Re: Політична ситуація в Білорусі

  Kudrjavuy написав:При чём в Поволжье РФ вводит в строй новые калийные шахты - с реальной мощностью.

Откуда новости? Нашел только две новые шахты два года назад открылись в Рашке
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8790
З нами з: 18.06.08
Подякував: 21 раз.
Подякували: 625 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 21:24

Ukrainian
Простите, - эмоционален.(мог совершить ошибку в ссылках из-за одноимённого месторождения. )
Раскрою суть - "открылась шахта" и пошли товарные удобрения - это совершенно разные грани одного и того вопроса(товарного вида калийной соли), имеющие разницу годами.

Я выложил ссылку на сайт компании. Указанно 10 миллионов тон/год
Специально старые с датами - "шахта" - это ещё ни есть завершенный горно-обогатительный комплекс с транспортной развязкой.
теперь с датами:
http://www.volgograd-trv.ru/news.aspx?i ... =25.3.2010
(это ещё далеко не поставщик продукции!)
https://www.youtube.com/watch?v=aksrIfzyzN0
Это о строительстве шахтного двора https://promtech.livejournal.com/352989.html Но в статье как раз концовку изучите простоискать всё - не хочется.
Это информация о строительстве с "0" целого комплекса , на Гремячинском месторождении:
https://fedpress.ru/article/2181894
Это с моей стороны не словоблудие - "одна шахта" - в их случае по моему пять стволов в перспективе.(не хочу обманывать - и говорить правду)
2. Корректно будет звучать солевая в данном случае не шахта, а комплекс на Гремячинском месторождении.
3) https://promtech.livejournal.com/352989.html
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8377
З нами з: 20.09.12
Подякував: 685 раз.
Подякували: 876 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 21:47

  Alex2007 написав:п.с2. Логичнее всего батьке надо было лет 5 назад, смотря на нас, начать усиленно готовить себе своего приемника с поддержкой демократических ценностей. А сейчас уже поздно пить боржоми.

Так він і готовив - Колю. :D :D
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2350
З нами з: 11.11.14
Подякував: 162 раз.
Подякували: 238 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 47484950
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.