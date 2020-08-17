Додано: Пон 17 сер, 2020 20:42

pesikot написав: 2020-08-17 (1)



1) Забастовка в Беларуси: все шахты "Беларуськалия" прекратили свою работу

Шахтеры стояли в очередях, чтобы подписать требование об отставке Александра Лукашенко и новых президентских выборах

Где та Кудрявый с его поддержкой шахтёров ? Знаю, что вылезет, не заткнешь

Но хотелось бы его услышать, как ...... будет беспокоится о шахтёрах.

2020-08-17 (1)Где та Кудрявый с его поддержкой шахтёров ? Знаю, что вылезет, не заткнешьНо хотелось бы его услышать, как ...... будет беспокоится о шахтёрах.

1. Я с Вами свиней не пас, и ханки Вам не подвал.2. Интересно, как Вы самостоятельно оцениваете размер Вашей компетенции поднимаемого вопроса?Даю подачу:Украина- Это не солевые а угольные шахты.Для Вас, как неспециалиста и далёкого,... - эта разница в условиях работы составляет как между сельской грунтовкой-"гатями" и немецким автобаном.При чём на фотке .... - покажите эти новости страдающим белорусским шахтёрам. И эту реальность, что их ожидает.И реальность - за чем нужна их забастовка? -При чём в Поволжье РФ в лице Еврохимволгакалий вводит в строй новые калийные шахты - с реальной мощностью.Но только в РФ есть ещё и Уралкалий - в Перьми достаточно преуспевающая ...Объясняйте им что они имеют и что их ожидает, Солигорск,.....