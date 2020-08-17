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Політика та гроші / Політика та гроші / Політична ситуація в Білорусі Політична ситуація в Білорусі + Додати

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на тему #<1 ... 46474849 Додано: Пон 17 сер, 2020 21:47 Alex2007 написав: п.с2. Логичнее всего батьке надо было лет 5 назад, смотря на нас, начать усиленно готовить себе своего приемника с поддержкой демократических ценностей. А сейчас уже поздно пить боржоми. п.с2. Логичнее всего батьке надо было лет 5 назад, смотря на нас, начать усиленно готовить себе своего приемника с поддержкой демократических ценностей. А сейчас уже поздно пить боржоми.

Так він і готовив - Колю. Так він і готовив - Колю. andrijk777

Повідомлень: 2353 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 сер, 2020 22:14 prodigy написав: беларусы каждый год отдыхают у меня, как правило-люди культурные, в основном не пьющие (с детьми), у меня много друзей в Беларуси, так что как они живут, знаю из первых уст



солидарен с ними и верю, что у них всё получится, в отличии от наших де*** у нас что не выборы, то выбирают еще хуже, чем было (вор на воре) беларусы каждый год отдыхают у меня, как правило-люди культурные, в основном не пьющие (с детьми), у меня много друзей в Беларуси, так что как они живут, знаю из первых устсолидарен с ними и верю, что у них всё получится, в отличии от наших де*** у нас что не выборы, то выбирают еще хуже, чем было (вор на воре)

Вибачте, але ви дуже наївні. "Культурність" не дає ніяких переваг у побудові держави. Оперуйте більше фактами а не "солідарністю".

Є як мінімум 2 проблеми:

1. Середня управлінська ланка. Де в Білорусії тепер взяти стільки хороших управлінців середньої і вищої ланки? Де? В країні 26 років йшов "отрицательній отбор". Навіть якщо виберуть хорошого президента - на кого він буде опиратись?

2. Економічна проблема - у них цього року "нарисовались" як мінімум 2 проблеми - Росія перестала їх спонсорувати + нафтова криза. Білоруси цього ще не відчули, тому що це згладив саме Лукашенко - ну перед виборами він думаю "надрукував грошенят".

Є ще третя проблема - це Росія. Вона може запросто прикрити білоруський експорт і тоді Білоруській економіці точно гаплик.

Тому, в будь-якому разі новий президент в тій чи іншій мірі "ляже під Росію", або ляже економіка Білорусії.

Трагікомедія тільки починається - займайте місця в глядацькому залі.

*Є ще четверта проблема - російська армія. Я надіюсь що до цього не дійде. Вибачте, але ви дуже наївні. "Культурність" не дає ніяких переваг у побудові держави. Оперуйте більше фактами а не "солідарністю".Є як мінімум 2 проблеми:1. Середня управлінська ланка. Де в Білорусії тепер взяти стільки хороших управлінців середньої і вищої ланки? Де? В країні 26 років йшов "отрицательній отбор". Навіть якщо виберуть хорошого президента - на кого він буде опиратись?2. Економічна проблема - у них цього року "нарисовались" як мінімум 2 проблеми - Росія перестала їх спонсорувати + нафтова криза. Білоруси цього ще не відчули, тому що це згладив саме Лукашенко - ну перед виборами він думаю "надрукував грошенят".Є ще третя проблема - це Росія. Вона може запросто прикрити білоруський експорт і тоді Білоруській економіці точно гаплик.Тому, в будь-якому разі новий президент в тій чи іншій мірі "ляже під Росію", або ляже економіка Білорусії.Трагікомедія тільки починається - займайте місця в глядацькому залі.*Є ще четверта проблема - російська армія. Я надіюсь що до цього не дійде. Востаннє редагувалось andrijk777 в Пон 17 сер, 2020 22:24, всього редагувалось 2 разів. andrijk777

Повідомлень: 2353 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 сер, 2020 22:34 andrijk777 написав: prodigy написав: беларусы каждый год отдыхают у меня, как правило-люди культурные, в основном не пьющие (с детьми), у меня много друзей в Беларуси, так что как они живут, знаю из первых уст



солидарен с ними и верю, что у них всё получится, в отличии от наших де*** у нас что не выборы, то выбирают еще хуже, чем было (вор на воре) беларусы каждый год отдыхают у меня, как правило-люди культурные, в основном не пьющие (с детьми), у меня много друзей в Беларуси, так что как они живут, знаю из первых устсолидарен с ними и верю, что у них всё получится, в отличии от наших де*** у нас что не выборы, то выбирают еще хуже, чем было (вор на воре)

Вибачте, але ви дуже наївні. "Культурність" не дає ніяких переваг у побудові держави. Оперуйте більше фактами а не "солідарністю".

Є як мінімум 2 проблеми:

1. Середня управлінська ланка. Де в Білорусії тепер взяти стільки хороших управлінців середньої і вищої ланки? Де? В країні 26 років йшов "отрицательній отбор". Навіть якщо виберуть хорошого президента - на кого він буде опиратись?

2. Економічна проблема - у них цього року "нарисовались" як мінімум 2 проблеми - Росія перестала їх спонсорувати + нафтова криза. Білоруси цього ще не відчули, тому що це згладив саме Лукашенко - ну перед виборами він думаю "надрукував грошенят".

Є ще третя проблема - це Росія. Вона може запросто прикрити білоруський експорт і тоді Білоруській економіці точно гаплик.

Тому, в будь-якому разі новий президент в тій чи іншій мірі "ляже під Росію", або ляже економіка Білорусії.

Трагікомедія тільки починається - займайте місця в глядацькому залі.

*Є ще четверта проблема - російська армія. Я надіюсь що до цього не дійде. Вибачте, але ви дуже наївні. "Культурність" не дає ніяких переваг у побудові держави. Оперуйте більше фактами а не "солідарністю".Є як мінімум 2 проблеми:1. Середня управлінська ланка. Де в Білорусії тепер взяти стільки хороших управлінців середньої і вищої ланки? Де? В країні 26 років йшов "отрицательній отбор". Навіть якщо виберуть хорошого президента - на кого він буде опиратись?2. Економічна проблема - у них цього року "нарисовались" як мінімум 2 проблеми - Росія перестала їх спонсорувати + нафтова криза. Білоруси цього ще не відчули, тому що це згладив саме Лукашенко - ну перед виборами він думаю "надрукував грошенят".Є ще третя проблема - це Росія. Вона може запросто прикрити білоруський експорт і тоді Білоруській економіці точно гаплик.Тому, в будь-якому разі новий президент в тій чи іншій мірі "ляже під Росію", або ляже економіка Білорусії.Трагікомедія тільки починається - займайте місця в глядацькому залі.*Є ще четверта проблема - російська армія. Я надіюсь що до цього не дійде.



не переживайте за белорусов, лучше переживайте за украинцем

у белорусов не будет никакой кризы...торгуют с 3десятками стран и всё у них будет после ухода Луки. сециалисты есть во всех звеньях, поменяют кое-кого (с десяток омоновцев посадят(если те не сбегут в РФ)



а то тут уже запаслись поп-корном, некоторые ссученные бл*ди не переживайте за белорусов, лучше переживайте за украинцему белорусов не будет никакой кризы...торгуют с 3десятками стран и всё у них будет после ухода Луки. сециалисты есть во всех звеньях, поменяют кое-кого (с десяток омоновцев посадят(если те не сбегут в РФ)а то тут уже запаслись поп-корном, некоторые ссученные бл*ди Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера. prodigy Повідомлень: 6175 З нами з: 03.12.13 Подякував: 2577 раз. Подякували: 1823 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 сер, 2020 22:54 prodigy написав: andrijk777 написав: prodigy написав: беларусы каждый год отдыхают у меня, как правило-люди культурные, в основном не пьющие (с детьми), у меня много друзей в Беларуси, так что как они живут, знаю из первых уст



солидарен с ними и верю, что у них всё получится, в отличии от наших де*** у нас что не выборы, то выбирают еще хуже, чем было (вор на воре) беларусы каждый год отдыхают у меня, как правило-люди культурные, в основном не пьющие (с детьми), у меня много друзей в Беларуси, так что как они живут, знаю из первых устсолидарен с ними и верю, что у них всё получится, в отличии от наших де*** у нас что не выборы, то выбирают еще хуже, чем было (вор на воре)

Вибачте, але ви дуже наївні. "Культурність" не дає ніяких переваг у побудові держави. Оперуйте більше фактами а не "солідарністю".

Є як мінімум 2 проблеми:

1. Середня управлінська ланка. Де в Білорусії тепер взяти стільки хороших управлінців середньої і вищої ланки? Де? В країні 26 років йшов "отрицательній отбор". Навіть якщо виберуть хорошого президента - на кого він буде опиратись?

2. Економічна проблема - у них цього року "нарисовались" як мінімум 2 проблеми - Росія перестала їх спонсорувати + нафтова криза. Білоруси цього ще не відчули, тому що це згладив саме Лукашенко - ну перед виборами він думаю "надрукував грошенят".

Є ще третя проблема - це Росія. Вона може запросто прикрити білоруський експорт і тоді Білоруській економіці точно гаплик.

Тому, в будь-якому разі новий президент в тій чи іншій мірі "ляже під Росію", або ляже економіка Білорусії.

Трагікомедія тільки починається - займайте місця в глядацькому залі.

*Є ще четверта проблема - російська армія. Я надіюсь що до цього не дійде. Вибачте, але ви дуже наївні. "Культурність" не дає ніяких переваг у побудові держави. Оперуйте більше фактами а не "солідарністю".Є як мінімум 2 проблеми:1. Середня управлінська ланка. Де в Білорусії тепер взяти стільки хороших управлінців середньої і вищої ланки? Де? В країні 26 років йшов "отрицательній отбор". Навіть якщо виберуть хорошого президента - на кого він буде опиратись?2. Економічна проблема - у них цього року "нарисовались" як мінімум 2 проблеми - Росія перестала їх спонсорувати + нафтова криза. Білоруси цього ще не відчули, тому що це згладив саме Лукашенко - ну перед виборами він думаю "надрукував грошенят".Є ще третя проблема - це Росія. Вона може запросто прикрити білоруський експорт і тоді Білоруській економіці точно гаплик.Тому, в будь-якому разі новий президент в тій чи іншій мірі "ляже під Росію", або ляже економіка Білорусії.Трагікомедія тільки починається - займайте місця в глядацькому залі.*Є ще четверта проблема - російська армія. Я надіюсь що до цього не дійде.



не переживайте за белорусов, лучше переживайте за украинцем

у белорусов не будет никакой кризы...торгуют с 3десятками стран и всё у них будет после ухода Луки. сециалисты есть во всех звеньях, поменяют кое-кого (с десяток омоновцев посадят(если те не сбегут в РФ)



а то тут уже запаслись поп-корном, некоторые ссученные бл*ди не переживайте за белорусов, лучше переживайте за украинцему белорусов не будет никакой кризы...торгуют с 3десятками стран и всё у них будет после ухода Луки. сециалисты есть во всех звеньях, поменяют кое-кого (с десяток омоновцев посадят(если те не сбегут в РФ)а то тут уже запаслись поп-корном, некоторые ссученные бл*ди

Знову ж таки - ви відповідаєте не фактами а емоціями. Я за них абсолютно не переживаю - мені цікаво аналізувати ситуацію. Знову ж таки - ви відповідаєте не фактами а емоціями. Я за них абсолютно не переживаю - мені цікаво аналізувати ситуацію. andrijk777

Повідомлень: 2353 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 сер, 2020 22:58 prodigy написав: у белорусов не будет никакой кризы...торгуют с 3десятками стран и всё у них будет после ухода Луки. сециалисты есть во всех звеньях, поменяют кое-кого (с десяток омоновцев посадят(если те не сбегут в РФ)

Ось запам'ятайте цей пост і прочитаєте його через 3-6 місяців. Посмієтесь зі своєї наївності - гарантую 100%.

*Хоч є ще варіант що Лука залишиться, може він "порішає". Також є варіант об'єднання з Росією. - ці варіанти я так розумію ви взагалі не розглядаєте. Ось запам'ятайте цей пост і прочитаєте його через 3-6 місяців. Посмієтесь зі своєї наївності - гарантую 100%. andrijk777

Повідомлень: 2353 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 сер, 2020 23:11 andrijk777 написав: Ось запам'ятайте цей пост і прочитаєте його через 3-6 місяців. Посмієтесь зі своєї наївності - гарантую 100%.

*Хоч є ще варіант що Лука залишиться, може він "порішає". Також є варіант об'єднання з Росією. - ці варіанти я так розумію ви взагалі не розглядаєте. Ось запам'ятайте цей пост і прочитаєте його через 3-6 місяців. Посмієтесь зі своєї наївності - гарантую 100%.



И о чем ты тогда со мной спорил? Единственное, что добровольно белорусы объединяться с РФ не захотят. Лука во свое спасение может пригласить т.н. "вежливых людей" - этот вариант куда более реален. Причем, не знаю чем думают евробюрократы, но сегодняшним решением об объявлении Луки персоной нон-грата, мотивацию бежать в объятия путина они только увеличивают И о чем ты тогда со мной спорил? Единственное, что добровольно белорусы объединяться с РФ не захотят. Лука во свое спасение может пригласить т.н. "вежливых людей" - этот вариант куда более реален. Причем, не знаю чем думают евробюрократы, но сегодняшним решением об объявлении Луки персоной нон-грата, мотивацию бежать в объятия путина они только увеличивают zРадио

Повідомлень: 7123 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1248 раз. Подякували: 2856 раз. Профіль 6 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 сер, 2020 23:16



Думаю "мытынгувальныкам" нужно было просто подать свои требования в письменном виде :

- Повышении тарифов на газ и коммуналку;

- Повышении пенсионного возраста;

- Ликвидации школ и бесплатного образования;

- развала медицинской системы;

- Уничтожение промышленности и сельского хозяйства;

- Отправке граждан Беларуси в страны ЕС на заработки;

- Легализация казино и азартных игр;

- Легализация проституции;

- принять закон о торговле человеческими органами;

- Подчинении судебной системы иностранным донорам и институциям;

- Урезании зарплат на неопределённый срок;

- Сокращении социальной поддержки нуждающихся категорий населения;

- Продажи банковской системы;

- Бесплатного отчуждения земли в пользу МВФ;

- Заполнения государственных институций выходцами из окружения Сороса;

- Разграбление Беларуси,под прикрытием патриотичных лозунгов и красивых обещаний. Из каментов в интернете. Согласен не со всем, но привожу цитату полностью: Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12275 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7082 раз. Подякували: 3243 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 сер, 2020 00:45

Нет ли тут ущемления прав мужчин?

Не пора ли вводить квоты на количество мужчин в "революционных" штабах?



По-моему организаторы перебрали с феминизмом Кстати, а заметили сколько среди спикеров "революции" женщин?Нет ли тут ущемления прав мужчин?Не пора ли вводить квоты на количество мужчин в "революционных" штабах?По-моему организаторы перебрали с феминизмом Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12275 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7082 раз. Подякували: 3243 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 сер, 2020 00:47 prodigy написав: не переживайте за белорусов, лучше переживайте за украинцем

у белорусов не будет никакой кризы...торгуют с 3десятками стран и всё у них будет после ухода Луки. сециалисты есть во всех звеньях, поменяют кое-кого (с десяток омоновцев посадят(если те не сбегут в РФ)



а то тут уже запаслись поп-корном, некоторые ссученные бл*ди не переживайте за белорусов, лучше переживайте за украинцему белорусов не будет никакой кризы...торгуют с 3десятками стран и всё у них будет после ухода Луки. сециалисты есть во всех звеньях, поменяют кое-кого (с десяток омоновцев посадят(если те не сбегут в РФ)а то тут уже запаслись поп-корном, некоторые ссученные бл*ди

Який наївняк

Ти весь час з моменту розпаду СРСР в коматозі був?

Піде Лукашенко і почнеться у них те, що було у нас в 90-х, збережені і працюючі великі промислові підприємства це заслуга в основному Лукашенка. Який наївнякТи весь час з моменту розпаду СРСР в коматозі був?Піде Лукашенко і почнеться у них те, що було у нас в 90-х, збережені і працюючі великі промислові підприємства це заслуга в основному Лукашенка. Увага, на форумі порохата цензура.

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Повідомлень: 706 З нами з: 10.06.19 Подякував: 30 раз. Подякували: 63 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 сер, 2020 03:12 Вкладчик1234 написав: Из каментов в интернете. Согласен не со всем, но привожу цитату полностью:



Думаю "мытынгувальныкам" нужно было просто подать свои требования в письменном виде :

- Повышении тарифов на газ и коммуналку;

- Повышении пенсионного возраста;

- Ликвидации школ и бесплатного образования;

- развала медицинской системы;

- Уничтожение промышленности и сельского хозяйства;

- Отправке граждан Беларуси в страны ЕС на заработки;

- Легализация казино и азартных игр;

- Легализация проституции;

- принять закон о торговле человеческими органами;

- Подчинении судебной системы иностранным донорам и институциям;

- Урезании зарплат на неопределённый срок;

- Сокращении социальной поддержки нуждающихся категорий населения;

- Продажи банковской системы;

- Бесплатного отчуждения земли в пользу МВФ;

- Заполнения государственных институций выходцами из окружения Сороса;

- Разграбление Беларуси,под прикрытием патриотичных лозунгов и красивых обещаний. Из каментов в интернете. Согласен не со всем, но привожу цитату полностью:



При чём под официальными лозунгами "Заграница нам поможет!"



Для остальных хочу порекомендовать составить обратный хронометраж:

2020 - Белоруссия.

2014 - Украина

2008 - Грузия

2000 - Узбекистан

Не помню по датам Киргизию, Молдавию, Азербайджан, Казахстан, ....

- Ежегодно практически "события" - с чем связанны? При чём под официальными лозунгами "Заграница нам поможет!"Для остальных хочу порекомендовать составить обратный хронометраж:2020 - Белоруссия.2014 - Украина2008 - Грузия2000 - УзбекистанНе помню по датам Киргизию, Молдавию, Азербайджан, Казахстан, ....- Ежегодно практически "события" - с чем связанны? Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8373 З нами з: 20.09.12 Подякував: 685 раз. Подякували: 876 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 46474849 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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