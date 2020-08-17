Додано: Пон 17 сер, 2020 22:58

prodigy написав: у белорусов не будет никакой кризы...торгуют с 3десятками стран и всё у них будет после ухода Луки. сециалисты есть во всех звеньях, поменяют кое-кого (с десяток омоновцев посадят(если те не сбегут в РФ)

*Хоч є ще варіант що Лука залишиться, може він "порішає". Також є варіант об'єднання з Росією. - ці варіанти я так розумію ви взагалі не розглядаєте.

Ось запам'ятайте цей пост і прочитаєте його через 3-6 місяців. Посмієтесь зі своєї наївності - гарантую 100%.