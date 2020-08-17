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Політична ситуація в Білорусі
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Додано: Пон 17 сер, 2020 22:14
prodigy написав:
беларусы каждый год отдыхают у меня, как правило-люди культурные, в основном не пьющие (с детьми), у меня много друзей в Беларуси, так что как они живут, знаю из первых уст
солидарен с ними и верю, что у них всё получится, в отличии от наших де*** у нас что не выборы, то выбирают еще хуже, чем было (вор на воре)
Вибачте, але ви дуже наївні. "Культурність" не дає ніяких переваг у побудові держави. Оперуйте більше фактами а не "солідарністю".
Є як мінімум 2 проблеми:
1. Середня управлінська ланка. Де в Білорусії тепер взяти стільки хороших управлінців середньої і вищої ланки? Де? В країні 26 років йшов "отрицательній отбор". Навіть якщо виберуть хорошого президента - на кого він буде опиратись?
2. Економічна проблема - у них цього року "нарисовались" як мінімум 2 проблеми - Росія перестала їх спонсорувати + нафтова криза. Білоруси цього ще не відчули, тому що це згладив саме Лукашенко - ну перед виборами він думаю "надрукував грошенят".
Є ще третя проблема - це Росія. Вона може запросто прикрити білоруський експорт і тоді Білоруській економіці точно гаплик.
Тому, в будь-якому разі новий президент в тій чи іншій мірі "ляже під Росію", або ляже економіка Білорусії.
Трагікомедія тільки починається - займайте місця в глядацькому залі.
*Є ще четверта проблема - російська армія. Я надіюсь що до цього не дійде.
Востаннє редагувалось andrijk777
в Пон 17 сер, 2020 22:24, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 17 сер, 2020 22:34
andrijk777 написав: prodigy написав:
беларусы каждый год отдыхают у меня, как правило-люди культурные, в основном не пьющие (с детьми), у меня много друзей в Беларуси, так что как они живут, знаю из первых уст
солидарен с ними и верю, что у них всё получится, в отличии от наших де*** у нас что не выборы, то выбирают еще хуже, чем было (вор на воре)
Вибачте, але ви дуже наївні. "Культурність" не дає ніяких переваг у побудові держави. Оперуйте більше фактами а не "солідарністю".
Є як мінімум 2 проблеми:
1. Середня управлінська ланка. Де в Білорусії тепер взяти стільки хороших управлінців середньої і вищої ланки? Де? В країні 26 років йшов "отрицательній отбор". Навіть якщо виберуть хорошого президента - на кого він буде опиратись?
2. Економічна проблема - у них цього року "нарисовались" як мінімум 2 проблеми - Росія перестала їх спонсорувати + нафтова криза. Білоруси цього ще не відчули, тому що це згладив саме Лукашенко - ну перед виборами він думаю "надрукував грошенят".
Є ще третя проблема - це Росія. Вона може запросто прикрити білоруський експорт і тоді Білоруській економіці точно гаплик.
Тому, в будь-якому разі новий президент в тій чи іншій мірі "ляже під Росію", або ляже економіка Білорусії.
Трагікомедія тільки починається - займайте місця в глядацькому залі.
*Є ще четверта проблема - російська армія. Я надіюсь що до цього не дійде.
не переживайте за белорусов, лучше переживайте за украинцем
у белорусов не будет никакой кризы...торгуют с 3десятками стран и всё у них будет после ухода Луки. сециалисты есть во всех звеньях, поменяют кое-кого (с десяток омоновцев посадят(если те не сбегут в РФ)
а то тут уже запаслись поп-корном
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Додано: Пон 17 сер, 2020 22:54
Знову ж таки - ви відповідаєте не фактами а емоціями. Я за них абсолютно не переживаю - мені цікаво аналізувати ситуацію.
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Додано: Пон 17 сер, 2020 23:11
andrijk777 написав:
Ось запам'ятайте цей пост і прочитаєте його через 3-6 місяців. Посмієтесь зі своєї наївності - гарантую 100%.*Хоч є ще варіант що Лука залишиться, може він "порішає". Також є варіант об'єднання з Росією. - ці варіанти я так розумію ви взагалі не розглядаєте.
И о чем ты тогда со мной спорил? Единственное, что добровольно белорусы объединяться с РФ не захотят. Лука во свое спасение может пригласить т.н. "вежливых людей" - этот вариант куда более реален. Причем, не знаю чем думают евробюрократы, но сегодняшним решением об объявлении Луки персоной нон-грата, мотивацию бежать в объятия путина они только увеличивают
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Додано: Пон 17 сер, 2020 23:16
Из каментов в интернете. Согласен не со всем, но привожу цитату полностью:
Думаю "мытынгувальныкам" нужно было просто подать свои требования в письменном виде :
- Повышении тарифов на газ и коммуналку;
- Повышении пенсионного возраста;
- Ликвидации школ и бесплатного образования;
- развала медицинской системы;
- Уничтожение промышленности и сельского хозяйства;
- Отправке граждан Беларуси в страны ЕС на заработки;
- Легализация казино и азартных игр;
- Легализация проституции;
- принять закон о торговле человеческими органами;
- Подчинении судебной системы иностранным донорам и институциям;
- Урезании зарплат на неопределённый срок;
- Сокращении социальной поддержки нуждающихся категорий населения;
- Продажи банковской системы;
- Бесплатного отчуждения земли в пользу МВФ;
- Заполнения государственных институций выходцами из окружения Сороса;
- Разграбление Беларуси,под прикрытием патриотичных лозунгов и красивых обещаний.
Украина - богатая страна!
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Додано: Вів 18 сер, 2020 00:45
Кстати, а заметили сколько среди спикеров "революции" женщин?
Нет ли тут ущемления прав мужчин?
Не пора ли вводить квоты на количество мужчин в "революционных" штабах?
По-моему организаторы перебрали с феминизмом
Украина - богатая страна!
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Додано: Вів 18 сер, 2020 00:47
Піде Лукашенко і почнеться у них те, що було у нас в 90-х, збережені і працюючі великі промислові підприємства це заслуга в основному Лукашенка.
Увага, на форумі порохата цензура.
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Додано: Вів 18 сер, 2020 10:58
unicdima
Треба йому вічне життя не тільки на посаді, а взагалі, бо помре ж без нього промисловість!
В ГУЛАЗі теж все працювало...
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Додано: Вів 18 сер, 2020 11:00
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Перед тем как постить Медведчуковско-олгинские методички хоть немного поинтересовался бы темой:
Бизнес азартных игр в Беларуси представляет около ста корпораций. Девять лет назад в Республике было открыто двадцать девять игорных домов(казино). Игровые автоматы были размещены более чем в трехсот залах. Всего единиц игорного оборудования в этих залах насчитывалось почти десять тысяч.
Но затем количество азартных объектов в стране стало снижаться. На данный момент действуют двадцать четыре игорных дома, около ста шестидесяти залов с автоматами, а слот-машин на территории страны осталось менее семи тысяч. Клиентура казино состоит из русских и белорусских гемблеров. Соотношение игроков примерно тридцать на семьдесят процентов.
Большая часть залов со слотами и игорных домов построена в Минске - столице страны. Все они работают 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.
И так по каждому пункту...
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