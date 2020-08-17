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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 48495051>
Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 13:09

  unicdima написав:Піде Лукашенко і почнеться у них те, що було у нас в 90-х, збережені і працюючі великі промислові підприємства це заслуга в основному Лукашенка.

Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 14:38

Типовий коментар з білоруського опозиційного сайту:
ВИКТОРИЯ, 10:37, 18.08

Лука — паразит и должен быть выметен поганой метлой. А дальше копировать успех: Финляндия — страна для всех, где ничего, кроме воды, камня и леса нет, а треть территории — Заполярье. Минимальная зарплата — 1200 евро. Или Швеция — природные условия аналогичны, минимальная зарплата около 2000 евро. Копировать все и без «схем» и обманов. Иначе будет как в Украине — поменяли одного паразита на другого.


Скажу так - вони набагато наївніші ніж українці. Облом буде жорсткий.
Я боюсь що після економічного колапсу(приблизно через рік) - Росія візьме їх "тёпленькими".
Я думаю, що якщо Путін достатньо розумний - він відпустить їх у "вільне плавання", з прикруткою усіх краників, звичайно. А через рік спитає: "Ну що білоруси, об'єднатись з Росією не бажаєте?"
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 14:49

  andrijk777 написав:Скажу так - вони набагато наївніші ніж українці. Облом буде жорсткий.


То ты уже забыл, с какими нежными мечтами о европейском качестве жизни стоял майдан первые 1,5 месяца (дальше - это уже другая история, не про наивность, а про проджект-менеджмент)
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 15:15

  zРадио написав:
  andrijk777 написав:Скажу так - вони набагато наївніші ніж українці. Облом буде жорсткий.


То ты уже забыл, с какими нежными мечтами о европейском качестве жизни стоял майдан первые 1,5 месяца (дальше - это уже другая история, не про наивность, а про проджект-менеджмент)

От тільки, сьогодні, середня зарплата, в Україні, в доларах, зросла, від 2013 року, а в РБ і РФ зменшилась, це при тому, що Раша нам закрила ринки збуту. Так що чухня всі ці ватні казочки про вплив Майдану і деіндустріалізацію.
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 15:18

  zРадио написав:
  andrijk777 написав:Скажу так - вони набагато наївніші ніж українці. Облом буде жорсткий.


То ты уже забыл, с какими нежными мечтами о европейском качестве жизни стоял майдан первые 1,5 месяца (дальше - это уже другая история, не про наивность, а про проджект-менеджмент)

Майдан вообще-то не за хлебом с маслом стоял.
Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 18:12

Re: Політична ситуація в Білорусі

Что то сегодня еще потише в Беларуси, похоже с ходу свалить Лукашенко не получилось.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 18:17

2020-08-18

2020-08-18

1) "За безупречную службу". Лукашенко наградил силовиков медалями
В общий список на 25 страницах указа попали более 200 сотрудников беларусской милиции

Безупречно киздили протестующих

2) "Цифры придумали из воздуха": в избиркомах Беларуси рассказали, как подтасовывались результаты выборов
«Наши цифры за день не сходились с теми, что были в протоколах. Например, в один день у нас получилось около 20 человек, а в протоколе было записано больше 70», – отмечал он

"Показываем те голоса, которые они хотят": в минском избиркоме не могли решить, какой протокол вывесить (видео)
В итоге собравшиеся решили проголосовать, стоит ли вывешивать реальные результаты голосования. Один человек воздержался, остальные проголосовали «за»

3) Сейм Литвы отказался признать Лукашенко легитимным президентом Беларуси

4) Крупнейшие международные бренды сняли рекламу с беларусских телеканалов - СМИ
От рекламы на телевидении отказались ритейлеры, банки, мобильные операторы и другие бизнесы

5) Политолог спрогнозировал, как отреагируют белорусы в случае военного вмешательства РФ
"Очевидно, что у Путина рассматривается военный сценарий (по Беларуси - ред.). Как по мне, применение силы Россией будет контрпродуктивным для самой России, так как это вызовет антироссийские настроения в Беларуси. Пока таких настроений в целом нет. Белорусы протестуют против Лукашенко , но не против Евразийского союза, то есть Таможенного союза с Россией", - сказал он
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 18:36

  lapay написав:
  zРадио написав:
  andrijk777 написав:Скажу так - вони набагато наївніші ніж українці. Облом буде жорсткий.


То ты уже забыл, с какими нежными мечтами о европейском качестве жизни стоял майдан первые 1,5 месяца (дальше - это уже другая история, не про наивность, а про проджект-менеджмент)

От тільки, сьогодні, середня зарплата, в Україні, в доларах, зросла, від 2013 року, а в РБ і РФ зменшилась, це при тому, що Раша нам закрила ринки збуту. Так що чухня всі ці ватні казочки про вплив Майдану і деіндустріалізацію.


Хоспади, как бы мало я знал об РФ, если бы не ура-патриоты :mrgreen:

Погуглил - зп там в мае 2020-го = 50747 руб, или 725 долларов, в мае 2013-го = 29723 руб, или 943 доллара.

Зп у нас в мае 2020-го = 10542 грн, или 393 доллара, в мае 2013-го = 3253 грн, или 406 долларов.

Упала и у нас, и в РФ. В РФ в процентах - сильнее. Но наши зарплаты остаются радикально более недооцененными (при более высокой стоимости тепла).

На Беларусь впадлу время тратить, но итак понятно - то, что ты хотел сказать, у тебя не получилось!

Никакого постмайданного рывка мы и близко не сделали! То, что люди не за материальное стояли на майдане, расскажете вместе со Шмитом кому-то другому, а не мне, ладно? А если бы население не разъехалось по заработкам, внутри страны зарплаты бы и до 300 долларов сегодня не дотягивались, потому что количество рабочих мест стабильно и беспросветно уменьшается, соответственно, рабочая сила в хроническом профиците, и все, что ей остается - уезжать из страны...

https://rosstat.gov.ru/labor_market_emp ... es?print=1
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 18:58

  zРадио написав:
Хоспади, как бы мало я знал об РФ, если бы не ура-патриоты :mrgreen:

Погуглил - зп там в мае 2020-го = 50747 руб, или 725 долларов, в мае 2013-го = 29723 руб, или 943 доллара.

Зп у нас в мае 2020-го = 10542 грн, или 393 доллара, в мае 2013-го = 3253 грн, или 406 долларов.

Упала и у нас, и в РФ. В РФ в процентах - сильнее. Но наши зарплаты остаются радикально более недооцененными (при более высокой стоимости тепла).

На Беларусь впадлу время тратить, но итак понятно - то, что ты хотел сказать, у тебя не получилось!

Никакого постмайданного рывка мы и близко не сделали! То, что люди не за материальное стояли на майдане, расскажете вместе со Шмитом кому-то другому, а не мне, ладно? А если бы население не разъехалось по заработкам, внутри страны зарплаты бы и до 300 долларов сегодня не дотягивались, потому что количество рабочих мест стабильно и беспросветно уменьшается, соответственно, рабочая сила в хроническом профиците, и все, что ей остается - уезжать из страны...

https://rosstat.gov.ru/labor_market_emp ... es?print=1

А если опрос сделать то окажется что Росстату верить это себя обмануть

В конце первой декады августа были опубликованы данные исследования о новом падении уровня доходов граждан России. За время пандемии коронавируса доля россиян со среднемесячным доходом ниже 15 тыс. руб. возросла с 38,1% до 44,6%. Увеличилась и доля населения, живущего на доход менее 5 тыс. руб., следует из опроса СК «Росгосстрах жизнь» и научно-технического центра «Перспектива».
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 19:24

  zРадио написав:Никакого постмайданного рывка мы и близко не сделали! То, что люди не за материальное стояли на майдане, расскажете вместе со Шмитом кому-то другому, а не мне, ладно?

Тебя уже сцанными тряпками гоняют по всем веткам за твою "аналитику"

Это твоё Ольгино придумало, что майдан стоял за европейские зарплаты.

Майдан стоял за простой посыл, если Янукович весь 2013 год агитировал за Ассоциацию с
ЕС, то пусть берёт и подписывает. Делов было - поставить последнюю подпись.
Но потом, случился жестокий разгон студентов


Как тебя только не бьют на совещаниях за такую "аналитику"
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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