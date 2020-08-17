Додано: Вів 18 сер, 2020 18:36

lapay написав: zРадио написав: andrijk777 написав: Скажу так - вони набагато наївніші ніж українці. Облом буде жорсткий.

Скажу так - вони набагато наївніші ніж українці. Облом буде жорсткий.



То ты уже забыл, с какими нежными мечтами о европейском качестве жизни стоял майдан первые 1,5 месяца (дальше - это уже другая история, не про наивность, а про проджект-менеджмент) То ты уже забыл, с какими нежными мечтами о европейском качестве жизни стоял майдан первые 1,5 месяца (дальше - это уже другая история, не про наивность, а про проджект-менеджмент)

От тільки, сьогодні, середня зарплата, в Україні, в доларах, зросла, від 2013 року, а в РБ і РФ зменшилась, це при тому, що Раша нам закрила ринки збуту. Так що чухня всі ці ватні казочки про вплив Майдану і деіндустріалізацію. От тільки, сьогодні, середня зарплата, в Україні, в доларах, зросла, від 2013 року, а в РБ і РФ зменшилась, це при тому, що Раша нам закрила ринки збуту. Так що чухня всі ці ватні казочки про вплив Майдану і деіндустріалізацію.

Хоспади, как бы мало я знал об РФ, если бы не ура-патриотыПогуглил - зп там в мае 2020-го = 50747 руб, или 725 долларов, в мае 2013-го = 29723 руб, или 943 доллара.Зп у нас в мае 2020-го = 10542 грн, или 393 доллара, в мае 2013-го = 3253 грн, или 406 долларов.Упала и у нас, и в РФ. В РФ в процентах - сильнее. Но наши зарплаты остаются радикально более недооцененными (при более высокой стоимости тепла).На Беларусь впадлу время тратить, но итак понятно - то, что ты хотел сказать, у тебя не получилось!Никакого постмайданного рывка мы и близко не сделали! То, что люди не за материальное стояли на майдане, расскажете вместе со Шмитом кому-то другому, а не мне, ладно? А если бы население не разъехалось по заработкам, внутри страны зарплаты бы и до 300 долларов сегодня не дотягивались, потому что количество рабочих мест стабильно и беспросветно уменьшается, соответственно, рабочая сила в хроническом профиците, и все, что ей остается - уезжать из страны...