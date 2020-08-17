zРадио написав:Упала и у нас, и в РФ. В РФ в процентах - сильнее. Но наши зарплаты остаются радикально более недооцененными (при более высокой стоимости тепла).
На Беларусь впадлу время тратить, но итак понятно - то, что ты хотел сказать, у тебя не получилось!
Никакого постмайданного рывка мы и близко не сделали! То, что люди не за материальное стояли на майдане, расскажете вместе со Шмитом кому-то другому, а не мне, ладно? А если бы население не разъехалось по заработкам, внутри страны зарплаты бы и до 300 долларов сегодня не дотягивались, потому что количество рабочих мест стабильно и беспросветно уменьшается, соответственно, рабочая сила в хроническом профиците, и все, что ей остается - уезжать из страны..
Ти певен, що зрозумів? Я тобі детальніше розжую - В РФ і РБ не було Майдана, тільки їм це не допомогло "розширить и углубить". Бо не в майданах справа. А казки Королевської чи Гончарука про зарплати чи темпи зростання, навіть на ніч слухати шкідливо.