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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 48495051
Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 19:28

Re: Політична ситуація в Білорусі

  zРадио написав:Упала и у нас, и в РФ. В РФ в процентах - сильнее. Но наши зарплаты остаются радикально более недооцененными (при более высокой стоимости тепла).

На Беларусь впадлу время тратить, но итак понятно - то, что ты хотел сказать, у тебя не получилось!

Никакого постмайданного рывка мы и близко не сделали! То, что люди не за материальное стояли на майдане, расскажете вместе со Шмитом кому-то другому, а не мне, ладно? А если бы население не разъехалось по заработкам, внутри страны зарплаты бы и до 300 долларов сегодня не дотягивались, потому что количество рабочих мест стабильно и беспросветно уменьшается, соответственно, рабочая сила в хроническом профиците, и все, что ей остается - уезжать из страны..

Ти певен, що зрозумів? Я тобі детальніше розжую - В РФ і РБ не було Майдана, тільки їм це не допомогло "розширить и углубить". Бо не в майданах справа. А казки Королевської чи Гончарука про зарплати чи темпи зростання, навіть на ніч слухати шкідливо.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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