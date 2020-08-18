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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 4950515253>
Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 19:28

Re: Політична ситуація в Білорусі

  zРадио написав:Упала и у нас, и в РФ. В РФ в процентах - сильнее. Но наши зарплаты остаются радикально более недооцененными (при более высокой стоимости тепла).

На Беларусь впадлу время тратить, но итак понятно - то, что ты хотел сказать, у тебя не получилось!

Никакого постмайданного рывка мы и близко не сделали! То, что люди не за материальное стояли на майдане, расскажете вместе со Шмитом кому-то другому, а не мне, ладно? А если бы население не разъехалось по заработкам, внутри страны зарплаты бы и до 300 долларов сегодня не дотягивались, потому что количество рабочих мест стабильно и беспросветно уменьшается, соответственно, рабочая сила в хроническом профиците, и все, что ей остается - уезжать из страны..

Ти певен, що зрозумів? Я тобі детальніше розжую - В РФ і РБ не було Майдана, тільки їм це не допомогло "розширить и углубить". Бо не в майданах справа. А казки Королевської чи Гончарука про зарплати чи темпи зростання, навіть на ніч слухати шкідливо.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 20:06

Re: Політична ситуація в Білорусі

  zРадио написав:Погуглил - зп там в мае 2020-го = 50747 руб, или 725 долларов, в мае 2013-го = 29723 руб, или 943 доллара.
Зп у нас в мае 2020-го = 10542 грн, или 393 доллара, в мае 2013-го = 3253 грн, или 406 долларов.
Я не знаю що гуглив зрадіо..
Але є такий проросійський.практично урядовий сайтик лента.ру
Так там пишуть
Більше 44% населення мають дохід менше 15000 рублів , по сьогоднішніх курсах це приблизно 5570 грн , тобто на 20% більше нашої мінімалки....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 20:42

Re: Політична ситуація в Білорусі

  pesikot написав:Но потом, случился жестокий разгон студентов


Каких студентов?



А в демократической Франции недавно не было разгона демонстрантов? А в образце демократии США не было применения силы? На то силовые органы, чтобы успокаивать и разгонять беспорядки.

Чего нельзя было подождать несчастный год с проклятым чивокуней с сделать свой выбор на легальных выборах и снести его легально?

Не работают уже ваши майданные сказки даже для тех, кто в них когда-то верил.

п.с. И можно было бы даже смириться с этими событиями, понять и простить так сказать, если бы ваши любимцы придя к власти, пришли и делали что-то полезное и нужное стране, нормальные реформы, а не сплошной дерибан и кивание на хутина и врагов. Я тогда давал им время доказать что они что-то могут - они же себя полностью дискредиторовали и почти помножили на ноль любое доверие к государству :!: Надолго.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Вів 18 сер, 2020 21:00, всього редагувалось 2 разів.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 20:55

  freeze написав:Что то сегодня еще потише в Беларуси, похоже с ходу свалить Лукашенко не получилось.

Так просто СМІ наганяють істерію. Особливо російські.
Я і дальше вважаю що шанси у Луки вищі. Не 90% вже, але 60% я б йому дав би.
Лука точно не Яник - регулярно виходить до народу, "общаеться". Його звичайно посилають, але факт виходу до людей багато значить.
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 20:56

  Alex2007 написав:
  pesikot написав:Но потом, случился жестокий разгон студентов

Каких студентов?


Товарищ Огилви никогда не существовал в настоящем, а теперь существует в прошлом — и, едва сотрутся следы подделки, будет существовать так же доподлинно и неопровержимо, как Карл Великий и Юлий Цезарь.

Дж.Оруэлл, "1984"
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 20:56

  Alex2007 написав:
  pesikot написав:Но потом, случился жестокий разгон студентов


Каких студентов?

Тех студентов, которых жестоко разогнали в ночь с 30.11 на 01.12

  Alex2007 написав:Чего нельзя было подождать несчастный год с проклятым чивокуней с сделать свой выбор на легальных выборах и снести его легально?

Ущербный, а на момент разгона студентов, Янык был готов на досрочные выборы ?
Что ты лепишь здесь старые методички

Лука всех задолбал, его снесли законно ? Нет, Лука нарисовал себе 80%
так бы и Янык себе нарисовал победу

Поэтому, хлебало своё завали
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 21:00

Re: Політична ситуація в Білорусі

Alex2007 написав:Чего нельзя было подождать несчастный год с проклятым чивокуней с сделать свой выбор на легальных выборах и снести его легально?

Не работают уже ваши майданные сказки даже для тех, кто в них когда-то верил.


А чего год? Янукович вроде на осень 2014 года согласился на переговорах, и так называемые посредники подписались под этим и от западных стран и от РФ.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 21:02

Re: Політична ситуація в Білорусі

  Alex2007 написав:Не работают уже ваши майданные сказки даже для тех, кто в них когда-то верил.

Зате ватани вірять, що у Франції чи США таке саме, що затриманих, у відділках, бьють дубинками і катують електрошокерами, гвалтують пляшками.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 21:02

  pesikot написав:Поэтому, хлебало своё завали


Другого я особо не ожидал. Когда нечего сказать - переходят на личности. Ну да ладно.

viewtopic.php?p=5039262&sid=a3e0b3fb6dd9000896791e6fc7392e24#p5039262
...
п.с. И можно было бы даже смириться с этими событиями, понять и простить так сказать, если бы ваши любимцы придя к власти, пришли и делали что-то полезное и нужное стране, нормальные реформы, а не сплошной дерибан и кивание на хутина и врагов. Я тогда давал им время доказать что они что-то могут - они же себя полностью дискредиторовали и почти помножили на ноль любое доверие к государству :!: Надолго.


freeze,
тем более - меньше года, могли и подождать и не было бы дальнейших неоднозначных событий
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 21:03

  zРадио написав:
  Alex2007 написав:
  pesikot написав:Но потом, случился жестокий разгон студентов

Каких студентов?


Товарищ Огилви никогда не существовал в настоящем, а теперь существует в прошлом — и, едва сотрутся следы подделки, будет существовать так же доподлинно и неопровержимо, как Карл Великий и Юлий Цезарь.

Дж.Оруэлл, "1984"

Киевское Ольгино продолжает отрицать факты.
И киевское ольгино продолжают гонят сцанными трапками, но им это нравится :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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