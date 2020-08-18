Додано: Вів 18 сер, 2020 20:42

pesikot написав: Но потом, случился жестокий разгон студентов Но потом, случился жестокий разгон студентов

Каких студентов?А в демократической Франции недавно не было разгона демонстрантов? А в образце демократии США не было применения силы? На то силовые органы, чтобы успокаивать и разгонять беспорядки.Чего нельзя было подождать несчастный год с проклятым чивокуней с сделать свой выбор на легальных выборах и снести его легально?Не работают уже ваши майданные сказки даже для тех, кто в них когда-то верил.п.с. И можно было бы даже смириться с этими событиями, понять и простить так сказать, если бы ваши любимцы придя к власти, пришли и делали что-то полезное и нужное стране, нормальные реформы, а не сплошной дерибан и кивание на хутина и врагов. Я тогда давал им время доказать что они что-то могут - они же себя полностью дискредиторовали и почти помножили на ноль любое доверие к государствуНадолго.