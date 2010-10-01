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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 50515253>
Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 21:05

  budivelnik написав:Я не знаю що гуглив зрадіо..


Ответ не принимается - не можешь ты не знать, потому то я оставил ссылку на источник, их службу статистики. Не хочешь знать - это уже другое :mrgreen: Я, если что, тоже - lapay, нехороший человек, спровоцировал )

  budivelnik написав:Більше 44% населення мають дохід менше 15000 рублів , по сьогоднішніх курсах це приблизно 5570 грн , тобто на 20% більше нашої мінімалки....


Что логично - работающего населения процентов 30-40%, а их зарплаты нужно поделить на 60-70%, потому что еще есть те, кто не работает и не получает никакой соцпомощи. Например, дети, их мамы вне декретного отпуска, безработные вне выплат пособия и т.д.

У нас средний доход - порядка 200 долларов с учетом ВВП на душу 3200 в год...
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 21:06

Re: Політична ситуація в Білорусі

pesikot написав:
  Alex2007 написав:
  pesikot написав:Но потом, случился жестокий разгон студентов


Каких студентов?

Тех студентов, которых жестоко разогнали в ночь с 30.11 на 01.12


Зеленский как то в прошлом году хотел хайпануть на теме побитых студентов, когда стали готовить встречу ему, оказалось, что настоящих студентов набирается неприлично мало. А так в основном побитые были явно не студенты.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 21:07

  lapay написав:
  Alex2007 написав:Не работают уже ваши майданные сказки даже для тех, кто в них когда-то верил.

Зате ватани вірять, що у Франції чи США таке саме, що затриманих, у відділках, бьють дубинками і катують електрошокерами, гвалтують пляшками.


https://ru.euronews.com/2019/08/08/ru-p ... -explainer
(издание вроде вполне европейское)
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 21:08

  freeze написав:
А чего год? Янукович вроде на осень 2014 года согласился на переговорах, и так называемые посредники подписались под этим и от западных стран и от РФ.

Согласился, но возникает вопрос, а почему Янык сбежал ?
Не потому ли, что российские советники нашептали.

При этом Янык имел, во всех смыслах, свой КабМин, свой парламент, свою милицию, свою армию

Бубочка имеет почти всё тоже самое, но что-то может пойти не так, правда ведь ? :)
Аналогии с Сашей 3% вообще просматриваются на 146%

Они все, вросшие ж*** во власть и не хотят власть отпускать
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 21:10

  Alex2007 написав:(издание вроде вполне европейское)

Вполне российское
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 21:14

  freeze написав:Зеленский как то в прошлом году хотел хайпануть на теме побитых студентов, когда стали готовить встречу ему, оказалось, что настоящих студентов набирается неприлично мало. А так в основном побитые были явно не студенты.

Не гунди.
У тебя же, Бубочка - Бог
А если для Бога студентов мало, то Бог не обращает на это внимние.
А о количестве, Бог сам решает
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 21:14

Re: Політична ситуація в Білорусі

lapay написав:
  Alex2007 написав:Не работают уже ваши майданные сказки даже для тех, кто в них когда-то верил.

Зате ватани вірять, що у Франції чи США таке саме, що затриманих, у відділках, бьють дубинками і катують електрошокерами, гвалтують пляшками.


Даже больше, не задерживают, а прямо душат на асфальте, как старину Флойда.
Кстати единственная сокральная жертва минских столкновений, тоже как старина Флойд, отсидел 7 лет.
Я когда первый раз посмотрел видео как его убивают, подумал, что за странное зэковское поведение, побежал один через пустую площадь на ментов с характерными зэковскими маханиями руками снизу вверх. Часто в фильмах можно видеть, когда зэки в тюрьмах бунтуют они именно так машут руками перед ментами.
И я не ошибся.
Кстати а чем минскую жертву убили? Я как то отстал от новинок. Четко видно, что при попадании яркие брызги посыпались от того места.
Востаннє редагувалось freeze в Вів 18 сер, 2020 21:20, всього редагувалось 2 разів.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 21:16

  lapay написав:Ти певен, що зрозумів? Я тобі детальніше розжую - В РФ і РБ не було Майдана, тільки їм це не допомогло "розширить и углубить". Бо не в майданах справа. А казки Королевської чи Гончарука про зарплати чи темпи зростання, навіть на ніч слухати шкідливо.


Слив засчитан - вот ты сам и определил майдан в разряд происшествий, которые нужно оценивать по шкале от плохого до нейтрального, а не от нейтрального до хорошего.

Оказывается, от майдана улучшения качества жизни и ждать не стоило - в РФ и РБ не было майданов, и там тоже все плохо :mrgreen: Ну хорошо хоть с этим разобрались))

Давай теперь коротко пройдемся по неэкономическим изменениям. Любимое твое - свобода. Журналистов перестали убивать и сажать - нет. Ментовский произвол прекратился - нет. С рейдерством покончено - нет.

На чем же можно сойтись? Разве что на том, что в информационном пространстве стало меньше русского. Хорошо это - возможно, я спорить не стану. Но тебе придется признать, что это и была истинная цель майдана! Ну а если других изменений нет, а побеждает тот волк, которого кормишь?..
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 21:17

  Alex2007 написав:
https://ru.euronews.com/2019/08/08/ru-p ... -explainer
(издание вроде вполне европейское)

Ну і де там про катування затриманих, про те, що можна забивати дубинками лежачих?
Брехня на брехні.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 21:21

  pesikot написав:
  Alex2007 написав:(издание вроде вполне европейское)

Вполне российское



Хорошо. десятилетней давности.
"Как же, они же дети"
https://tsn.ua/ru/svit/v-germanii-izbil ... parka.html
1 октября 2010 18:53
В результате столкновения с полицией пострадали от 300 до 400 человек, среди них немало школьников.

В Штутгарте полиция жестоко разогнала демонстрантов, протестующих против сноса здания городского вокзала и вырубки парка. Во время разгона были задействованы водометы и слезоточивый газ.

По словам организаторов акции протеста, пострадали от 300 до 400 человек, среди них немало школьников. Представители правоохранительных органов отказались сообщить количество пострадавших. Действия полиции они обосновали тем, что участники демонстрации якобы кидали в полицейских камни.

По словам экс-лидера местного отделения профсоюзов Сибиллы Штамм, сотрудники правоохранительных органов хватали демонстрантов и бросали их на землю даже без предупреждения.

"Подобного я не наблюдала с 1968 года", - заявила Штамм. Больше читайте здесь:

https://www.dw.com/ru/%D0%B2-%D1%88%D1% ... /a-6064226

Тоже наверно DW - агенты путина из ольгино
Alex2007
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