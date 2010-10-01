Додано: Вів 18 сер, 2020 21:16

lapay написав: Ти певен, що зрозумів? Я тобі детальніше розжую - В РФ і РБ не було Майдана, тільки їм це не допомогло "розширить и углубить". Бо не в майданах справа. А казки Королевської чи Гончарука про зарплати чи темпи зростання, навіть на ніч слухати шкідливо. Ти певен, що зрозумів? Я тобі детальніше розжую - В РФ і РБ не було Майдана, тільки їм це не допомогло "розширить и углубить". Бо не в майданах справа. А казки Королевської чи Гончарука про зарплати чи темпи зростання, навіть на ніч слухати шкідливо.

Слив засчитан - вот ты сам и определил майдан в разряд происшествий, которые нужно оценивать по шкале от плохого до нейтрального, а не от нейтрального до хорошего.Оказывается, от майдана улучшения качества жизни и ждать не стоило - в РФ и РБ не было майданов, и там тоже все плохоНу хорошо хоть с этим разобрались))Давай теперь коротко пройдемся по неэкономическим изменениям. Любимое твое - свобода. Журналистов перестали убивать и сажать - нет. Ментовский произвол прекратился - нет. С рейдерством покончено - нет.На чем же можно сойтись? Разве что на том, что в информационном пространстве стало меньше русского. Хорошо это - возможно, я спорить не стану. Но тебе придется признать, что это и была истинная цель майдана! Ну а если других изменений нет, а побеждает тот волк, которого кормишь?..