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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 50515253
Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 21:25

  freeze написав:Кстати а чем минскую жертву убили? Я как то отстал от новинок. Четко видно, что при попадании яркие брызги посыпались от того места.

Бутусов пишет, что бронебойным патроном или картечью из гладкоствольного ружья
https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 0909172681
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 21:26

Re: Політична ситуація в Білорусі

lapay написав:
  Alex2007 написав:
https://ru.euronews.com/2019/08/08/ru-p ... -explainer
(издание вроде вполне европейское)

Ну і де там про катування затриманих, про те, що можна забивати дубинками лежачих?
Брехня на брехні.


Про пытки задержанных исламистов на американской базе на Кубе все наслышаны. Там и электрошокеры были и прочие чудеса техники.
Хотя конечно исламисты не совсем люди, но то такое, просто как пример, некоторые из них американскими гражданами были кстати.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 21:28

Re: Політична ситуація в Білорусі

  freeze написав:Даже больше, не задерживают, а прямо душат на асфальте, как старину Флойда

Вже колись писав - В США після кожного вбивства білими поліцейськими беззбройношо чорного, виникають маленькі чи великі бунти, а, якби там поліцейські таке робили, як роблять тут, то була б суцільна Врадієвка.
Тому не треба порівнювати х... з пальцем. Там поліцейським відбили бажання катувати затриманих ще в сімдесяті.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 21:32

Re: Політична ситуація в Білорусі

Bosstone написав:
  freeze написав:Кстати а чем минскую жертву убили? Я как то отстал от новинок. Четко видно, что при попадании яркие брызги посыпались от того места.

Бутусов пишет, что бронебойным патроном или картечью из гладкоствольного ружья
https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 0909172681


Да что то не то эсперт пишет.
Какие от картечи яркие отлеты от тела как при сварке? Бронебойный патрон тоже товарищ бы улетел, а он особо даже не шолохнулся, постоял секунды три и упал.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 21:42

Re: Політична ситуація в Білорусі

  zРадио написав:Оказывается, от майдана улучшения качества жизни и ждать не стоило - в РФ и РБ не было майданов, и там тоже все плохо Ну хорошо хоть с этим разобрались

Нічого ти не зрозумів. Майдан це політика, а не економіка. Його вплив набагато меньше, на зарплати, ніж ціна на нафту чи залізо. Майдан лише дає шанс новим зробити те, що не хотіли чи не могли зробити старі. Наприклад, звільнити, нарешті, суддю Вовка, який гальмує приток інвестицій більше, ніж війна на Донбасі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 21:47

Re: Політична ситуація в Білорусі

  freeze написав:Про пытки задержанных исламистов на американской базе на Кубе все наслышаны. Там и электрошокеры были и прочие чудеса техники.
Хотя конечно исламисты не совсем люди, но то такое, просто как пример, некоторые из них американскими гражданами были кстати.

На Кубі не діють американські закони про заборону катування. Катувати не можна навіть в СНД.
Виправдовувати білоруський омон можуть тільки кончені садисти чи ідейні ватани.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 21:53

  lapay написав:
  freeze написав:Про пытки задержанных исламистов на американской базе на Кубе все наслышаны. Там и электрошокеры были и прочие чудеса техники.
Хотя конечно исламисты не совсем люди, но то такое, просто как пример, некоторые из них американскими гражданами были кстати.

На Кубі не діють американські закони про заборону катування. Катувати не можна навіть в СНД.
Виправдовувати білоруський омон можуть тільки кончені садисти чи ідейні ватани.


То есть если приостановить какой-то закон, и решить, что на военной базе пытать можно, то в принципе пытать можно :roll:
Характерное двуличие характерно не только для белорусского ОМОНа. :mrgreen:
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 21:58

  pesikot написав:
  freeze написав:
А чего год? Янукович вроде на осень 2014 года согласился на переговорах, и так называемые посредники подписались под этим и от западных стран и от РФ.

Согласился, но возникает вопрос, а почему Янык сбежал ?
Не потому ли, что российские советники нашептали.

При этом Янык имел, во всех смыслах, свой КабМин, свой парламент, свою милицию, свою армию

Бубочка имеет почти всё тоже самое, но что-то может пойти не так, правда ведь ? :)
Аналогии с Сашей 3% вообще просматриваются на 146%

Они все, вросшие ж*** во власть и не хотят власть отпускать

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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 22:11

  freeze написав:
То есть если приостановить какой-то закон, и решить, что на военной базе пытать можно, то в принципе пытать можно :roll:
Характерное двуличие характерно не только для белорусского ОМОНа. :mrgreen:

По-перше, омонівці порушували закони, за що отримали нагороди, бо фюреру на закони начхати.
По-друге, якби Флойда відвезли на Кубу і там закатувати до смерті, то Трамп би не тільки заборонив задушливі прийоми, але і катування, де б вони не відбувались. Поки суспільство на цю шпарину для отримання інформації з терористів, дивиться поблажливо.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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