Бутусов пишет, что бронебойным патроном или картечью из гладкоствольного ружья
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Додано: Вів 18 сер, 2020 21:25
Бутусов пишет, что бронебойным патроном или картечью из гладкоствольного ружья
Додано: Вів 18 сер, 2020 21:26
Re: Політична ситуація в Білорусі
Про пытки задержанных исламистов на американской базе на Кубе все наслышаны. Там и электрошокеры были и прочие чудеса техники.
Хотя конечно исламисты не совсем люди, но то такое, просто как пример, некоторые из них американскими гражданами были кстати.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Вів 18 сер, 2020 21:28
Re: Політична ситуація в Білорусі
Вже колись писав - В США після кожного вбивства білими поліцейськими беззбройношо чорного, виникають маленькі чи великі бунти, а, якби там поліцейські таке робили, як роблять тут, то була б суцільна Врадієвка.
Тому не треба порівнювати х... з пальцем. Там поліцейським відбили бажання катувати затриманих ще в сімдесяті.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Вів 18 сер, 2020 21:32
Re: Політична ситуація в Білорусі
Да что то не то эсперт пишет.
Какие от картечи яркие отлеты от тела как при сварке? Бронебойный патрон тоже товарищ бы улетел, а он особо даже не шолохнулся, постоял секунды три и упал.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Вів 18 сер, 2020 21:42
Re: Політична ситуація в Білорусі
Нічого ти не зрозумів. Майдан це політика, а не економіка. Його вплив набагато меньше, на зарплати, ніж ціна на нафту чи залізо. Майдан лише дає шанс новим зробити те, що не хотіли чи не могли зробити старі. Наприклад, звільнити, нарешті, суддю Вовка, який гальмує приток інвестицій більше, ніж війна на Донбасі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Вів 18 сер, 2020 21:47
Re: Політична ситуація в Білорусі
На Кубі не діють американські закони про заборону катування. Катувати не можна навіть в СНД.
Виправдовувати білоруський омон можуть тільки кончені садисти чи ідейні ватани.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Вів 18 сер, 2020 21:53
То есть если приостановить какой-то закон, и решить, что на военной базе пытать можно, то в принципе пытать можно
Характерное двуличие характерно не только для белорусского ОМОНа.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Вів 18 сер, 2020 21:58
Не фантазируйте.
НГШ ЗСУ Замана отказался вводить войска в Киев.
Додано: Вів 18 сер, 2020 22:11
По-перше, омонівці порушували закони, за що отримали нагороди, бо фюреру на закони начхати.
По-друге, якби Флойда відвезли на Кубу і там закатувати до смерті, то Трамп би не тільки заборонив задушливі прийоми, але і катування, де б вони не відбувались. Поки суспільство на цю шпарину для отримання інформації з терористів, дивиться поблажливо.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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