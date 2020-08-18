zРадио написав:Оказывается, от майдана улучшения качества жизни и ждать не стоило - в РФ и РБ не было майданов, и там тоже все плохо Ну хорошо хоть с этим разобрались
Нічого ти не зрозумів. Майдан це політика, а не економіка. Його вплив набагато меньше, на зарплати, ніж ціна на нафту чи залізо. Майдан лише дає шанс новим зробити те, що не хотіли чи не могли зробити старі. Наприклад, звільнити, нарешті, суддю Вовка, який гальмує приток інвестицій більше, ніж війна на Донбасі.
Динамика ПИИ ниже. Прекращай уже нести эту псевдо-патриотическую ахинею - от нее априори ничего не прибавляется, только убавляется, поскольку создается ложная иллюзия улучшений, которая не стимулирует проводить столь необходимые изменения!
Пока одного вовка увольняли, две гиены нанялись Послушай тебя, так майдан вроде как проблему решил, и былые барьеры для иностранных инвестиций сняты. А по факту - проблемы только усугубились, и стараться необходимо вдвое активней. Вот и результат твоей напускной любви к Украине...
zРадио написав:Динамика ПИИ ниже. Прекращай уже нести эту псевдо-патриотическую ахинею - от нее априори ничего не прибавляется, только убавляется, поскольку создается ложная иллюзия улучшений, которая не стимулирует проводить столь необходимые изменения!
Пока одного вовка увольняли, две гиены нанялись Послушай тебя, так майдан вроде как проблему решил, и былые барьеры для иностранных инвестиций сняты. А по факту - проблемы только усугубились, и стараться необходимо вдвое активней. Вот и результат твоей напускной любви к Украине...
Можу ще раз повторити - політика на економіку впливає мало, і показав це на прикладі трьох сусідів. Майдан лише спосіб змінити неадекватного фюрера, а економічні успіхи і провали залежать від багатьох факторів, в тому числі і від вибору зовнішнього вектору руху, але це повільний процес змін.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
andrijk777 написав:Скажу так - вони набагато наївніші ніж українці. Облом буде жорсткий.
То ты уже забыл, с какими нежными мечтами о европейском качестве жизни стоял майдан первые 1,5 месяца (дальше - это уже другая история, не про наивность, а про проджект-менеджмент)
От тільки, сьогодні, середня зарплата, в Україні, в доларах, зросла, від 2013 року, а в РБ і РФ зменшилась, це при тому, що Раша нам закрила ринки збуту. Так що чухня всі ці ватні казочки про вплив Майдану і деіндустріалізацію.
zРадио написав:Динамика ПИИ ниже. Прекращай уже нести эту псевдо-патриотическую ахинею - от нее априори ничего не прибавляется, только убавляется, поскольку создается ложная иллюзия улучшений, которая не стимулирует проводить столь необходимые изменения!
Пока одного вовка увольняли, две гиены нанялись Послушай тебя, так майдан вроде как проблему решил, и былые барьеры для иностранных инвестиций сняты. А по факту - проблемы только усугубились, и стараться необходимо вдвое активней. Вот и результат твоей напускной любви к Украине...
Можу ще раз повторити - політика на економіку впливає мало, і показав це на прикладі трьох сусідів. Майдан лише спосіб змінити неадекватного фюрера, а економічні успіхи і провали залежать від багатьох факторів, в тому числі і від вибору зовнішнього вектору руху, але це повільний процес змін.
Ты и по части избавления от "фюрерства" многозначительно промолчал. Потому что все изменения там укладываются в индивидуальный эмоциональный выбор - этот мне нравится больше, чем тот. А предъявить что-то рациональное, что можно увидеть-посчитать-очертить - облом, потому что его нет...
zРадио написав:Ты и по части избавления от "фюрерства" многозначительно промолчал. Потому что все изменения там укладываются в индивидуальный эмоциональный выбор - этот мне нравится больше, чем тот. А предъявить что-то рациональное, что можно увидеть-посчитать-очертить - облом, потому что его нет..
Та мені пофіг, що тобі подобається Янукович чи Лукашенко. Перший вже в Ростові, другий ще не там, бо вони сцикуни, які не здатні сказати "Стадіон, так стадіон", і підти на чесні вибори, усвідомлюючи, що можуть програти. Отакі сцикуни і створюють майдани, а потім ще й дивуються, чого це люди їх ненавидять.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay написав:Та мені пофіг, що тобі подобається Янукович чи Лукашенко. Перший вже в Ростові, другий ще не там, бо вони сцикуни, які не здатні сказати "Стадіон, так стадіон", і підти на чесні вибори, усвідомлюючи, що можуть програти. Отакі сцикуни і створюють майдани, а потім ще й дивуються, чого це люди їх ненавидять.
Да мне ни один из названных не нравится (и ни нравился). Но в отличие от рэволюционных романтиков, мне хватает ума понять, что президентов не снимают, а меняют, следовательно, необходимо сравнивать текущее г с потенциальными.
И, уж извини, никого из потенциальных г лучше текущего, из тех, кто выходил на сцену майдана, я не рассмотрел. Там вообще был паноптикум - экс-регионалы, их коммерческие проекты и тупой дядя, случайно попавший в политику...