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Політична ситуація в Білорусі
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Додано: Сер 19 сер, 2020 17:06
unicdima написав:
Ліваруція усьо?
Неее, Европа озабочена и "не признает".
Правда, Бацьке на это, как всегда, глубоко пофиг.
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antey1969
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Додано: Сер 19 сер, 2020 17:12
antey1969 написав: unicdima написав:
Ліваруція усьо?
Неее, Европа озабочена и "не признает".
Не признает - то уже итак лет 15, тут ничего нового. Санкции - туда же. Скорее всего, будет новый инструментарий типа президента Тихановской-Гуайдо в изгнании
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Додано: Сер 19 сер, 2020 17:16
antey1969 написав: unicdima написав:
Ліваруція усьо?
Неее, Европа озабочена и "не признает".
Правда, Бацьке на это, как всегда, глубоко пофиг.
По моему последние несколько выборов в Беларуси не признавали ровно те же страны, что и сейчас.
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Додано: Сер 19 сер, 2020 17:16
zРадио написав: antey1969 написав: unicdima написав:
Ліваруція усьо?
Неее, Европа озабочена и "не признает".
Не признает - то уже итак лет 15, тут ничего нового. Санкции - туда же. Скорее всего, будет новый инструментарий типа президента Тихановской-Гуайдо в изгнании
Тихановская уже из трусов выскакивает и требует всем бастовать(судя по всему, в Прибалтике у нее появились "правильные" советники)
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Додано: Сер 19 сер, 2020 17:33
Забастовка работников ОАО "Беларуськалий", одного из крупнейших поставщиков калийных удобрений на мировой рынок, сыграла на руку основным его конкурентам. Стоимость их акций резко возросла, после того как сотрудники белорусского предприятия поддержали забастовку, прекратив добычу руды на всех рудниках, сообщает в среду газета Financial Times.
Стоимость ценных бумаг крупнейшего в США производителя калийных и фосфорных удобрений компании Mosaic подскочила более чем на треть, израильской Israel Chemicals (ICL) и немецкой K + S - на 18% и 14% соответственно.
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