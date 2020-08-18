Я вчера ещё выкладывал видео Монтян, она тоже про этот "реанимационный пакет реформ для РБ" говорила.
Прикиньте, оказывается в РБ такой страшный кризис, что ей срочно нужны реформы и реанимация )))
Не знали?
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Додано: Сер 19 сер, 2020 18:52
Я вчера ещё выкладывал видео Монтян, она тоже про этот "реанимационный пакет реформ для РБ" говорила.
Прикиньте, оказывается в РБ такой страшный кризис, что ей срочно нужны реформы и реанимация )))
Не знали?
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Сер 19 сер, 2020 19:28
Небольшая страна вместо поставок леса-кругляка в известном направлении сохранила неплохую пищевую и легкую промышленность, дороги поддерживает приемлемого качества, медицину. В условиях постоянных санкций умудряется удерживать на плаву даже машиностроение.
Не... такой неправильной стране нужны срочные реформы.
- Сестричка, а может в палату?
- Нет!
- Ну а может на КТ?
- Нет!
- Ну хотя бы в реанимацию?
- Нет, врач сказал "в морг", значит в морг!
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