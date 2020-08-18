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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 52535455
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 18:52

Я вчера ещё выкладывал видео Монтян, она тоже про этот "реанимационный пакет реформ для РБ" говорила.

Прикиньте, оказывается в РБ такой страшный кризис, что ей срочно нужны реформы и реанимация )))
Не знали? :)
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 19:28

  Вкладчик1234 написав:Я вчера ещё выкладывал видео Монтян, она тоже про этот "реанимационный пакет реформ для РБ" говорила.

Прикиньте, оказывается в РБ такой страшный кризис, что ей срочно нужны реформы и реанимация )))
Не знали? :)

Небольшая страна вместо поставок леса-кругляка в известном направлении сохранила неплохую пищевую и легкую промышленность, дороги поддерживает приемлемого качества, медицину. В условиях постоянных санкций умудряется удерживать на плаву даже машиностроение.
Не... такой неправильной стране нужны срочные реформы.
- Сестричка, а может в палату?
- Нет!
- Ну а может на КТ?
- Нет!
- Ну хотя бы в реанимацию?
- Нет, врач сказал "в морг", значит в морг!
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 19:34

Re: Політична ситуація в Білорусі

Вкладчик1234 написав:Я вчера ещё выкладывал видео Монтян, она тоже про этот "реанимационный пакет реформ для РБ" говорила.

Прикиньте, оказывается в РБ такой страшный кризис, что ей срочно нужны реформы и реанимация )))
Не знали? :)


А как Ливию красиво спасли
Экономически стабильную страну ухайдакали до состояния, когда который год множество противоборствующих группировок крошат друг друга сначала с пулеметных тачанок как в фильме Сумашедший макс, а сейчас и более современное вооружение подтянулось. И это на годы.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 19:42

  antey1969 написав:
  Вкладчик1234 написав:Я вчера ещё выкладывал видео Монтян, она тоже про этот "реанимационный пакет реформ для РБ" говорила.

Прикиньте, оказывается в РБ такой страшный кризис, что ей срочно нужны реформы и реанимация )))
Не знали? :)

Небольшая страна вместо поставок леса-кругляка в известном направлении сохранила неплохую пищевую и легкую промышленность, дороги поддерживает приемлемого качества, медицину. В условиях постоянных санкций умудряется удерживать на плаву даже машиностроение.
Не... такой неправильной стране нужны срочные реформы.
- Сестричка, а может в палату?
- Нет!
- Ну а может на КТ?
- Нет!
- Ну хотя бы в реанимацию?
- Нет, врач сказал "в морг", значит в морг!


Монтян репостнула видимо какого-то "единодумца", по той же теме. Небольшой анализ "реанимационной программы" (из кеша гугла), и сам сайт Тихановской (т.к. "оппозиция" уже открещивается от "пакета реанимации").

И немного показывается (пока немного, будет отдельное видео на эту тему), как "реанимационный пакет реформ" превратился в "программу тихановской".

Спойлер: тупо вырезали куски про "дерусификацию", выход из "союзного государства", про "беларусский томос" (да-да, планировался и такой!), "беларусизацию", и т.д. :)

Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 19:44

Пипец, эти тупые зумеры даже не знают про кеш гугла?
Они ещё тупее наших самокатчиков и слайдеристов. Рука-лицо

Напоминает, как некоторые банки задним числом правят документы и сайты, а потом говорят, что "так и было". Но простые форумчане тыкают их носом в подлог и жалуются в НБУ, и им приходится откатывать назад :)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 19:52

  freeze написав:
А как Ливию красиво спасли
Экономически стабильную страну ухайдакали до состояния, когда который год множество противоборствующих группировок крошат друг друга сначала с пулеметных тачанок как в фильме Сумашедший макс, а сейчас и более современное вооружение подтянулось. И это на годы.

Раша в 1918-ому і 2028-ому. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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