Я вчера ещё выкладывал видео Монтян, она тоже про этот "реанимационный пакет реформ для РБ" говорила.
Прикиньте, оказывается в РБ такой страшный кризис, что ей срочно нужны реформы и реанимация )))
Не знали?
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Додано: Сер 19 сер, 2020 18:52
Я вчера ещё выкладывал видео Монтян, она тоже про этот "реанимационный пакет реформ для РБ" говорила.
Прикиньте, оказывается в РБ такой страшный кризис, что ей срочно нужны реформы и реанимация )))
Не знали?
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Сер 19 сер, 2020 19:28
Небольшая страна вместо поставок леса-кругляка в известном направлении сохранила неплохую пищевую и легкую промышленность, дороги поддерживает приемлемого качества, медицину. В условиях постоянных санкций умудряется удерживать на плаву даже машиностроение.
Не... такой неправильной стране нужны срочные реформы.
- Сестричка, а может в палату?
- Нет!
- Ну а может на КТ?
- Нет!
- Ну хотя бы в реанимацию?
- Нет, врач сказал "в морг", значит в морг!
Додано: Сер 19 сер, 2020 19:34
Re: Політична ситуація в Білорусі
А как Ливию красиво спасли
Экономически стабильную страну ухайдакали до состояния, когда который год множество противоборствующих группировок крошат друг друга сначала с пулеметных тачанок как в фильме Сумашедший макс, а сейчас и более современное вооружение подтянулось. И это на годы.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Сер 19 сер, 2020 19:42
Монтян репостнула видимо какого-то "единодумца", по той же теме. Небольшой анализ "реанимационной программы" (из кеша гугла), и сам сайт Тихановской (т.к. "оппозиция" уже открещивается от "пакета реанимации").
И немного показывается (пока немного, будет отдельное видео на эту тему), как "реанимационный пакет реформ" превратился в "программу тихановской".
Спойлер: тупо вырезали куски про "дерусификацию", выход из "союзного государства", про "беларусский томос" (да-да, планировался и такой!), "беларусизацию", и т.д.
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Сер 19 сер, 2020 19:44
Пипец, эти тупые зумеры даже не знают про кеш гугла?
Они ещё тупее наших самокатчиков и слайдеристов. Рука-лицо
Напоминает, как некоторые банки задним числом правят документы и сайты, а потом говорят, что "так и было". Но простые форумчане тыкают их носом в подлог и жалуются в НБУ, и им приходится откатывать назад
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Сер 19 сер, 2020 19:52
Раша в 1918-ому і 2028-ому.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 19 сер, 2020 21:37
Так заплатите и тогда пишите, что стоимость акций выросла
А иначе - не цитируйте фейки. Впрочем, вы этим давно занимаетесь
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Сер 19 сер, 2020 21:49
Ты там вылезь из своего Запорожья и поинтересуйся, сколько времени заняло у Луки восстановить полностью смытую, ну ту качественную дорогу, Пинск-Брест
Пищевая промышленность ? Тогда, почему белорусы ездят в Украину за продуктами ?
Легкая промышленность ? Туда же, скупают у нас всё
Ты бы вылез из мифов о Белоруссии. Глянул бы вокруг.
Для повышения своего самообразования
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Сер 19 сер, 2020 22:01
Re: Політична ситуація в Білорусі
Да все там под контролем Кремля. У белоруссов никаких политических претензий, никакой вражды к РФ. Батька надоел, а особенно его популистские высе... высказывания и поучения , вот и все. А поводом стал коронакризис, выборы только подтолкнули. Тупые выступления Грыгорывыча о вирусе переполнили чашу терпения. Щас найдут кандидата, прижмут старого к стенке, теплой , и тот скажет - я уходю )) . И тут рояль из кустов ... новый кандидат. Проведут выборы, выберут нужного, и будет у сябров новый красивый и молодой президент. И все вернется накруги своя. И первый визит нового - в Мацкву...
Я не вижу спонтанности, как-то дирижирует. Тут скрипочки, там барабаны вступают, но не сильно и т д.
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