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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 53545556>
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 18:52

Я вчера ещё выкладывал видео Монтян, она тоже про этот "реанимационный пакет реформ для РБ" говорила.

Прикиньте, оказывается в РБ такой страшный кризис, что ей срочно нужны реформы и реанимация )))
Не знали? :)
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 19:28

  Вкладчик1234 написав:Я вчера ещё выкладывал видео Монтян, она тоже про этот "реанимационный пакет реформ для РБ" говорила.

Прикиньте, оказывается в РБ такой страшный кризис, что ей срочно нужны реформы и реанимация )))
Не знали? :)

Небольшая страна вместо поставок леса-кругляка в известном направлении сохранила неплохую пищевую и легкую промышленность, дороги поддерживает приемлемого качества, медицину. В условиях постоянных санкций умудряется удерживать на плаву даже машиностроение.
Не... такой неправильной стране нужны срочные реформы.
- Сестричка, а может в палату?
- Нет!
- Ну а может на КТ?
- Нет!
- Ну хотя бы в реанимацию?
- Нет, врач сказал "в морг", значит в морг!
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 19:34

Re: Політична ситуація в Білорусі

Вкладчик1234 написав:Я вчера ещё выкладывал видео Монтян, она тоже про этот "реанимационный пакет реформ для РБ" говорила.

Прикиньте, оказывается в РБ такой страшный кризис, что ей срочно нужны реформы и реанимация )))
Не знали? :)


А как Ливию красиво спасли
Экономически стабильную страну ухайдакали до состояния, когда который год множество противоборствующих группировок крошат друг друга сначала с пулеметных тачанок как в фильме Сумашедший макс, а сейчас и более современное вооружение подтянулось. И это на годы.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 19:42

  antey1969 написав:
  Вкладчик1234 написав:Я вчера ещё выкладывал видео Монтян, она тоже про этот "реанимационный пакет реформ для РБ" говорила.

Прикиньте, оказывается в РБ такой страшный кризис, что ей срочно нужны реформы и реанимация )))
Не знали? :)

Небольшая страна вместо поставок леса-кругляка в известном направлении сохранила неплохую пищевую и легкую промышленность, дороги поддерживает приемлемого качества, медицину. В условиях постоянных санкций умудряется удерживать на плаву даже машиностроение.
Не... такой неправильной стране нужны срочные реформы.
- Сестричка, а может в палату?
- Нет!
- Ну а может на КТ?
- Нет!
- Ну хотя бы в реанимацию?
- Нет, врач сказал "в морг", значит в морг!


Монтян репостнула видимо какого-то "единодумца", по той же теме. Небольшой анализ "реанимационной программы" (из кеша гугла), и сам сайт Тихановской (т.к. "оппозиция" уже открещивается от "пакета реанимации").

И немного показывается (пока немного, будет отдельное видео на эту тему), как "реанимационный пакет реформ" превратился в "программу тихановской".

Спойлер: тупо вырезали куски про "дерусификацию", выход из "союзного государства", про "беларусский томос" (да-да, планировался и такой!), "беларусизацию", и т.д. :)

Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 19:44

Пипец, эти тупые зумеры даже не знают про кеш гугла?
Они ещё тупее наших самокатчиков и слайдеристов. Рука-лицо

Напоминает, как некоторые банки задним числом правят документы и сайты, а потом говорят, что "так и было". Но простые форумчане тыкают их носом в подлог и жалуются в НБУ, и им приходится откатывать назад :)
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 19:52

  freeze написав:
А как Ливию красиво спасли
Экономически стабильную страну ухайдакали до состояния, когда который год множество противоборствующих группировок крошат друг друга сначала с пулеметных тачанок как в фильме Сумашедший макс, а сейчас и более современное вооружение подтянулось. И это на годы.

Раша в 1918-ому і 2028-ому. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 21:49

  antey1969 написав:Небольшая страна вместо поставок леса-кругляка в известном направлении сохранила неплохую пищевую и легкую промышленность, дороги поддерживает приемлемого качества, медицину. В условиях постоянных санкций умудряется удерживать на плаву даже машиностроение.

Ты там вылезь из своего Запорожья и поинтересуйся, сколько времени заняло у Луки восстановить полностью смытую, ну ту качественную дорогу, Пинск-Брест

Пищевая промышленность ? Тогда, почему белорусы ездят в Украину за продуктами ?
Легкая промышленность ? Туда же, скупают у нас всё

Ты бы вылез из мифов о Белоруссии. Глянул бы вокруг.
Для повышения своего самообразования
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""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 22:01

Re: Політична ситуація в Білорусі

Да все там под контролем Кремля. У белоруссов никаких политических претензий, никакой вражды к РФ. Батька надоел, а особенно его популистские высе... высказывания и поучения , вот и все. А поводом стал коронакризис, выборы только подтолкнули. Тупые выступления Грыгорывыча о вирусе переполнили чашу терпения. Щас найдут кандидата, прижмут старого к стенке, теплой ;-), и тот скажет - я уходю )) . И тут рояль из кустов ... новый кандидат. Проведут выборы, выберут нужного, и будет у сябров новый красивый и молодой президент. И все вернется накруги своя. И первый визит нового - в Мацкву...
Я не вижу спонтанности, как-то дирижирует. Тут скрипочки, там барабаны вступают, но не сильно и т д.
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 22:34

Re: Політична ситуація в Білорусі

пару лет назад приезжал к нам сотрудник из Беларуси, наладчик, смотрел оборудование для установки у себя. Везем с вокзала, остановились у АТБ, там как раз кофе-булочки начали продавать внутри магазина. Белорус говорит "ого, вот это супермаркет, не магазин а Лас-Вегас - всё есть!"))) такая же реакция была на заправку ВОГ, когда заехали заправиться и купили по хот-догу)))

Нужно было кабель докупить срочно, поехали в Эпицентр. У белоруса глаза по 5 рэ от ассортимента))) говорит, "и что можно вот так купить любой кабель"? "а если мне нужно 100 метров?" " а бухту, две?"... да бери сколько хочешь, отвечаем., денег бы хватило. А что у вас проблема с кабелем?! - "ну нам что бы кабель купить, нужно идти в местное КГБ получать разрешение, на покупку, для чего, почему. Утверждать. А вдруг я шпион)) Потом месяц-два ждать пока привезут". Продают не более какой то там установленной определённой мощности. В итоге разрешения он так и не получил на нужный кабель, купил четыре жилы вместо одного нужной мощности. Ждал больше полугода.

Вобщем, люди там очень хорошие, воспитанные, добрые - но не пуганные, десятилетиями в этом позднем болоте совка болтаются, жизни особо не видели. На самом деле бедные, да с неплохими дорогами, но без возможности претендовать на что то бОльшее чем обычный статус работяги за небольшие гроши с максимальным потенциалом закрытия первой ступени маслоу.
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 22:49

Re: Політична ситуація в Білорусі

pesikot написав:
  freeze написав:
pesikot написав:[quote="5039935:freeze"]Забастовка работников ОАО "Беларуськалий", одного из крупнейших поставщиков калийных удобрений на мировой рынок, сыграла на руку основным его конкурентам

Вот только ссылок на FT нет.

Простое гугление цитат даёт ссылки на tass.ru, сайт ЦарьГрад и прочие :)


Что вызывает сомнение цензора?
Что на самом деле не бастует Беларуськалий ?
Или что стоимость акций конкурентов выросла из за прекращения поставок в Беларуси?
Подписка на FT вообще то платная

Так заплатите и тогда пишите, что стоимость акций выросла

А иначе - не цитируйте фейки. Впрочем, вы этим давно занимаетесь :)[/quote]

Я смотрю у вас невозможность изыскать средства на подписку даже вызывает, как говорят психологи, паралич воли
Даже сформулировать, что из двух утверждений фейк вы уже не способны.
Попробуйте убрать агрессию к окружающим, собраться с волей, вспомнить цели, которые вы ставили себе в юности, не дайте своим мечтам погаснуть.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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