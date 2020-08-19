Додано: Сер 19 сер, 2020 22:34

пару лет назад приезжал к нам сотрудник из Беларуси, наладчик, смотрел оборудование для установки у себя. Везем с вокзала, остановились у АТБ, там как раз кофе-булочки начали продавать внутри магазина. Белорус говорит "ого, вот это супермаркет, не магазин а Лас-Вегас - всё есть!"))) такая же реакция была на заправку ВОГ, когда заехали заправиться и купили по хот-догу)))



Нужно было кабель докупить срочно, поехали в Эпицентр. У белоруса глаза по 5 рэ от ассортимента))) говорит, "и что можно вот так купить любой кабель"? "а если мне нужно 100 метров?" " а бухту, две?"... да бери сколько хочешь, отвечаем., денег бы хватило. А что у вас проблема с кабелем?! - "ну нам что бы кабель купить, нужно идти в местное КГБ получать разрешение, на покупку, для чего, почему. Утверждать. А вдруг я шпион)) Потом месяц-два ждать пока привезут". Продают не более какой то там установленной определённой мощности. В итоге разрешения он так и не получил на нужный кабель, купил четыре жилы вместо одного нужной мощности. Ждал больше полугода.



Вобщем, люди там очень хорошие, воспитанные, добрые - но не пуганные, десятилетиями в этом позднем болоте совка болтаются, жизни особо не видели. На самом деле бедные, да с неплохими дорогами, но без возможности претендовать на что то бОльшее чем обычный статус работяги за небольшие гроши с максимальным потенциалом закрытия первой ступени маслоу.