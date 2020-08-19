|
|
|
Політична ситуація в Білорусі
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 19 сер, 2020 23:05
Полистал знаменитые польско-белорусские телеграмм каналы.
Общее впечатление - дровишки закончились, блицкриг по устранению Бацьки откровенно не получился, забастовки тоже вялые, виагру из за бугра, что с Запада, что с Востока никто не подкидывает, можем расходиться минимум на год.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 18115
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4362 раз.
- Подякували: 7062 раз.
-
- Профіль
-
22
3
5
Додано: Сер 19 сер, 2020 23:13
antey1969 написав: unicdima написав:
Ліваруція усьо?
Неее, Европа озабочена и "не признает".
Правда, Бацьке на это, как всегда, глубоко пофиг.
ляхи с литовцами обосрались. всегда были второсортными народцами и при соцлагере - и тут ни на что не способны, только лаять возле хозяина и прятаться за ним.
freeze написав:
Полистал знаменитые польско-белорусские телеграмм каналы.
Общее впечатление - дровишки закончились, блицкриг по устранению Бацьки откровенно не получился, забастовки тоже вялые, виагру из за бугра, что с Запада, что с Востока никто не подкидывает, можем расходиться минимум на год.
олени приехали. потому как нужно учить "матчасть". усатый внимательно почитал методичку и ... наломал все. омон всех особомайданутых отп*здил и майдан закончился. а у яныка ума не хватило и смелости.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках. порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске!
-
jj1981ua
-
-
- Повідомлень: 390
- З нами з: 01.03.14
- Подякував: 65 раз.
- Подякували: 122 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 19 сер, 2020 23:39
lapay написав:
Можу ще раз повторити - політика на економіку впливає мало, і показав це на прикладі трьох сусідів. Майдан лише спосіб змінити неадекватного фюрера, а економічні успіхи і провали залежать від багатьох факторів, в тому числі і від вибору зовнішнього вектору руху, але це повільний процес змін.
майданутые всегда ограниченны в интеллекте? или бывают вменяемые?
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках. порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске!
-
jj1981ua
-
-
- Повідомлень: 390
- З нами з: 01.03.14
- Подякував: 65 раз.
- Подякували: 122 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 20 сер, 2020 00:02
jj1981ua написав:
а у яныка ума не хватило и смелости.
Українці боролись три місці, та ще зимою! Подивимось наскільки хватить білорусів.
"Смелости не хватило" - а що він повинен був не 100 вбити а пару тисяч?
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 2360
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 162 раз.
- Подякували: 238 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|