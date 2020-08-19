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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 23:05

Re: Політична ситуація в Білорусі

Полистал знаменитые польско-белорусские телеграмм каналы.
Общее впечатление - дровишки закончились, блицкриг по устранению Бацьки откровенно не получился, забастовки тоже вялые, виагру из за бугра, что с Запада, что с Востока никто не подкидывает, можем расходиться минимум на год.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 23:13

  antey1969 написав:
  unicdima написав:Ліваруція усьо?

Неее, Европа озабочена и "не признает".
Правда, Бацьке на это, как всегда, глубоко пофиг.

ляхи с литовцами обосрались. всегда были второсортными народцами и при соцлагере - и тут ни на что не способны, только лаять возле хозяина и прятаться за ним.
  freeze написав:Полистал знаменитые польско-белорусские телеграмм каналы.
Общее впечатление - дровишки закончились, блицкриг по устранению Бацьки откровенно не получился, забастовки тоже вялые, виагру из за бугра, что с Запада, что с Востока никто не подкидывает, можем расходиться минимум на год.

олени приехали. потому как нужно учить "матчасть". усатый внимательно почитал методичку и ... наломал все. омон всех особомайданутых отп*здил и майдан закончился. а у яныка ума не хватило и смелости.
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках. порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске!
    jj1981ua
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    Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 23:39

      lapay написав:Можу ще раз повторити - політика на економіку впливає мало, і показав це на прикладі трьох сусідів. Майдан лише спосіб змінити неадекватного фюрера, а економічні успіхи і провали залежать від багатьох факторів, в тому числі і від вибору зовнішнього вектору руху, але це повільний процес змін.

    майданутые всегда ограниченны в интеллекте? или бывают вменяемые?
      один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
      надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках. порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске!
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      Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 00:02

        jj1981ua написав: а у яныка ума не хватило и смелости.

      Українці боролись три місці, та ще зимою! Подивимось наскільки хватить білорусів.
      "Смелости не хватило" - а що він повинен був не 100 вбити а пару тисяч?
      andrijk777
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