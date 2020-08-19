|
|
|
Політична ситуація в Білорусі
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 19 сер, 2020 23:05
Полистал знаменитые польско-белорусские телеграмм каналы.
Общее впечатление - дровишки закончились, блицкриг по устранению Бацьки откровенно не получился, забастовки тоже вялые, виагру из за бугра, что с Запада, что с Востока никто не подкидывает, можем расходиться минимум на год.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 18115
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4362 раз.
- Подякували: 7062 раз.
-
- Профіль
-
22
3
5
Додано: Сер 19 сер, 2020 23:13
antey1969 написав: unicdima написав:
Ліваруція усьо?
Неее, Европа озабочена и "не признает".
Правда, Бацьке на это, как всегда, глубоко пофиг.
ляхи с литовцами обосрались. всегда были второсортными народцами и при соцлагере - и тут ни на что не способны, только лаять возле хозяина и прятаться за ним.
freeze написав:
Полистал знаменитые польско-белорусские телеграмм каналы.
Общее впечатление - дровишки закончились, блицкриг по устранению Бацьки откровенно не получился, забастовки тоже вялые, виагру из за бугра, что с Запада, что с Востока никто не подкидывает, можем расходиться минимум на год.
олени приехали. потому как нужно учить "матчасть". усатый внимательно почитал методичку и ... наломал все. омон всех особомайданутых отп*здил и майдан закончился. а у яныка ума не хватило и смелости.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках. порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске!
-
jj1981ua
-
-
- Повідомлень: 396
- З нами з: 01.03.14
- Подякував: 65 раз.
- Подякували: 122 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 19 сер, 2020 23:39
lapay написав:
Можу ще раз повторити - політика на економіку впливає мало, і показав це на прикладі трьох сусідів. Майдан лише спосіб змінити неадекватного фюрера, а економічні успіхи і провали залежать від багатьох факторів, в тому числі і від вибору зовнішнього вектору руху, але це повільний процес змін.
майданутые всегда ограниченны в интеллекте? или бывают вменяемые?
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках. порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске!
-
jj1981ua
-
-
- Повідомлень: 396
- З нами з: 01.03.14
- Подякував: 65 раз.
- Подякували: 122 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 20 сер, 2020 00:02
jj1981ua написав:
а у яныка ума не хватило и смелости.
Українці боролись три місці, та ще зимою! Подивимось наскільки хватить білорусів.
"Смелости не хватило" - а що він повинен був не 100 вбити а пару тисяч?
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 2363
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 162 раз.
- Подякували: 238 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 20 сер, 2020 00:07
freeze написав:
Полистал знаменитые польско-белорусские телеграмм каналы.
Общее впечатление - дровишки закончились, блицкриг по устранению Бацьки откровенно не получился, забастовки тоже вялые, виагру из за бугра, что с Запада, что с Востока никто не подкидывает, можем расходиться минимум на год.
Нужно пользоваться проверенными технологиями - печенье, носки и одежда.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 10015
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 776 раз.
- Подякували: 2195 раз.
-
- Профіль
-
1
6
2
Додано: Чет 20 сер, 2020 00:08
andrijk777 написав: jj1981ua написав:
а у яныка ума не хватило и смелости.
Українці боролись три місці, та ще зимою! Подивимось наскільки хватить білорусів.
"Смелости не хватило" - а що він повинен був не 100 вбити а пару тисяч?
вы видимо пропустили - этих 100+ убили сами майданутые для обострения. да, пока это официально не объявлено и расследование динамят, но сколько веревочке не виться...
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках. порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске!
-
jj1981ua
-
-
- Повідомлень: 396
- З нами з: 01.03.14
- Подякував: 65 раз.
- Подякували: 122 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 20 сер, 2020 00:10
pesikot написав: antey1969 написав:
Небольшая страна вместо поставок леса-кругляка в известном направлении сохранила неплохую пищевую и легкую промышленность, дороги поддерживает приемлемого качества, медицину. В условиях постоянных санкций умудряется удерживать на плаву даже машиностроение.
Ты там вылезь из своего Запорожья и поинтересуйся, сколько времени заняло у Луки восстановить полностью смытую, ну ту качественную дорогу, Пинск-Брест
Пищевая промышленность ? Тогда, почему белорусы ездят в Украину за продуктами ?
Легкая промышленность ? Туда же, скупают у нас всё
Ты бы вылез из мифов о Белоруссии. Глянул бы вокруг.
Для повышения своего самообразования
Підтримую.
У мене також питання по "приемлемого качества, медицину". Наскільки мені відомо - медицина у них ніяка і далеко від української не втікла.
Але "сказочніки" постійно згадують "їхню прекрасну медицину" без будь-яких доказів.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 2363
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 162 раз.
- Подякували: 238 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 20 сер, 2020 00:13
jj1981ua написав: andrijk777 написав: jj1981ua написав:
а у яныка ума не хватило и смелости.
Українці боролись три місці, та ще зимою! Подивимось наскільки хватить білорусів.
"Смелости не хватило" - а що він повинен був не 100 вбити а пару тисяч?
вы видимо пропустили - этих 100+ убили сами майданутые для обострения. да, пока это официально не объявлено и расследование динамят, но сколько веревочке не виться...
Ага - самі себе вбивали. Давайте сказки про грузинських снайперів - в студію.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 2363
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 162 раз.
- Подякували: 238 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 20 сер, 2020 00:17
ну да, а альтернативные сказки и до суда чего-то не дошли... 6 лет расследуют...
"Главное, в ходе следственных действий не выйти на самих себя…"
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках. порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске!
-
jj1981ua
-
-
- Повідомлень: 396
- З нами з: 01.03.14
- Подякував: 65 раз.
- Подякували: 122 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 20 сер, 2020 00:20
andrijk777 написав: pesikot написав:
Ты там вылезь из своего Запорожья и поинтересуйся, сколько времени заняло у Луки восстановить полностью смытую, ну ту качественную дорогу, Пинск-БрестПищевая промышленность ? Тогда, почему белорусы ездят в Украину за продуктами ?
Легкая промышленность ? Туда же, скупают у нас всё
Ты бы вылез из мифов о Белоруссии. Глянул бы вокруг.
Для повышения своего самообразования
Підтримую.
У мене також питання по "приемлемого качества, медицину". Наскільки мені відомо - медицина у них ніяка
і далеко від української не втікла.
Але "сказочніки" постійно згадують "їхню прекрасну медицину" без будь-яких доказів.
неужели хуже, чем у нас сделала американское страшилище? ну не знаю...
а по пищевой - я снова таки не в курсе кто куда ездит (может вопрос цены?), но в сильпо куча белорусских харчей
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках. порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске!
-
jj1981ua
-
-
- Повідомлень: 396
- З нами з: 01.03.14
- Подякував: 65 раз.
- Подякували: 122 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|