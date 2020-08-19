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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 23:05

Re: Політична ситуація в Білорусі

Полистал знаменитые польско-белорусские телеграмм каналы.
Общее впечатление - дровишки закончились, блицкриг по устранению Бацьки откровенно не получился, забастовки тоже вялые, виагру из за бугра, что с Запада, что с Востока никто не подкидывает, можем расходиться минимум на год.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 23:13

  antey1969 написав:
  unicdima написав:Ліваруція усьо?

Неее, Европа озабочена и "не признает".
Правда, Бацьке на это, как всегда, глубоко пофиг.

ляхи с литовцами обосрались. всегда были второсортными народцами и при соцлагере - и тут ни на что не способны, только лаять возле хозяина и прятаться за ним.
  freeze написав:Полистал знаменитые польско-белорусские телеграмм каналы.
Общее впечатление - дровишки закончились, блицкриг по устранению Бацьки откровенно не получился, забастовки тоже вялые, виагру из за бугра, что с Запада, что с Востока никто не подкидывает, можем расходиться минимум на год.

олени приехали. потому как нужно учить "матчасть". усатый внимательно почитал методичку и ... наломал все. омон всех особомайданутых отп*здил и майдан закончился. а у яныка ума не хватило и смелости.
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках. порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске!
    jj1981ua
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    Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 23:39

      lapay написав:Можу ще раз повторити - політика на економіку впливає мало, і показав це на прикладі трьох сусідів. Майдан лише спосіб змінити неадекватного фюрера, а економічні успіхи і провали залежать від багатьох факторів, в тому числі і від вибору зовнішнього вектору руху, але це повільний процес змін.

    майданутые всегда ограниченны в интеллекте? или бывают вменяемые?
      один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
      надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках. порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске!
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      Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 00:02

        jj1981ua написав: а у яныка ума не хватило и смелости.

      Українці боролись три місці, та ще зимою! Подивимось наскільки хватить білорусів.
      "Смелости не хватило" - а що він повинен був не 100 вбити а пару тисяч?
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      Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 00:07

        freeze написав:Полистал знаменитые польско-белорусские телеграмм каналы.
      Общее впечатление - дровишки закончились, блицкриг по устранению Бацьки откровенно не получился, забастовки тоже вялые, виагру из за бугра, что с Запада, что с Востока никто не подкидывает, можем расходиться минимум на год.

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      Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 00:08

        andrijk777 написав:
        jj1981ua написав: а у яныка ума не хватило и смелости.

      Українці боролись три місці, та ще зимою! Подивимось наскільки хватить білорусів.
      "Смелости не хватило" - а що він повинен був не 100 вбити а пару тисяч?

      вы видимо пропустили - этих 100+ убили сами майданутые для обострения. да, пока это официально не объявлено и расследование динамят, но сколько веревочке не виться...
        один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
        надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках. порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске!
        jj1981ua
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        Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 00:10

          pesikot написав:
          antey1969 написав:Небольшая страна вместо поставок леса-кругляка в известном направлении сохранила неплохую пищевую и легкую промышленность, дороги поддерживает приемлемого качества, медицину. В условиях постоянных санкций умудряется удерживать на плаву даже машиностроение.

        Ты там вылезь из своего Запорожья и поинтересуйся, сколько времени заняло у Луки восстановить полностью смытую, ну ту качественную дорогу, Пинск-Брест

        Пищевая промышленность ? Тогда, почему белорусы ездят в Украину за продуктами ?
        Легкая промышленность ? Туда же, скупают у нас всё

        Ты бы вылез из мифов о Белоруссии. Глянул бы вокруг.
        Для повышения своего самообразования

        Підтримую.
        У мене також питання по "приемлемого качества, медицину". Наскільки мені відомо - медицина у них ніяка і далеко від української не втікла.
        Але "сказочніки" постійно згадують "їхню прекрасну медицину" без будь-яких доказів.
        andrijk777
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        Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 00:13

          jj1981ua написав:
          andrijk777 написав:
          jj1981ua написав: а у яныка ума не хватило и смелости.

        Українці боролись три місці, та ще зимою! Подивимось наскільки хватить білорусів.
        "Смелости не хватило" - а що він повинен був не 100 вбити а пару тисяч?

        вы видимо пропустили - этих 100+ убили сами майданутые для обострения. да, пока это официально не объявлено и расследование динамят, но сколько веревочке не виться...

        Ага - самі себе вбивали. Давайте сказки про грузинських снайперів - в студію. :D :D
        andrijk777
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        Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 00:17

          andrijk777 написав:Ага - самі себе вбивали. Давайте сказки про грузинських снайперів - в студію. :D :D

        ну да, а альтернативные сказки и до суда чего-то не дошли... 6 лет расследуют...

        "Главное, в ходе следственных действий не выйти на самих себя…"
          один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
          надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках. порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске!
          jj1981ua
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          Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 00:20

            andrijk777 написав:
            pesikot написав:Ты там вылезь из своего Запорожья и поинтересуйся, сколько времени заняло у Луки восстановить полностью смытую, ну ту качественную дорогу, Пинск-Брест

          Пищевая промышленность ? Тогда, почему белорусы ездят в Украину за продуктами ?
          Легкая промышленность ? Туда же, скупают у нас всё

          Ты бы вылез из мифов о Белоруссии. Глянул бы вокруг.
          Для повышения своего самообразования

          Підтримую.
          У мене також питання по "приемлемого качества, медицину". Наскільки мені відомо - медицина у них ніяка і далеко від української не втікла.
          Але "сказочніки" постійно згадують "їхню прекрасну медицину" без будь-яких доказів.

          неужели хуже, чем у нас сделала американское страшилище? ну не знаю...
          а по пищевой - я снова таки не в курсе кто куда ездит (может вопрос цены?), но в сильпо куча белорусских харчей
            один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
            надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках. порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске!
            jj1981ua
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