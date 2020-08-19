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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 54555657
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 00:50

  freeze написав:Полистал знаменитые польско-белорусские телеграмм каналы.
Общее впечатление - дровишки закончились, блицкриг по устранению Бацьки откровенно не получился, забастовки тоже вялые, виагру из за бугра, что с Запада, что с Востока никто не подкидывает, можем расходиться минимум на год.

Наверное накрыли каналы финансирования , а бесплатно глотку рвать дурных нема. :)
andrein
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 00:55

Re: Політична ситуація в Білорусі

  jj1981ua написав:неужели хуже, чем у нас сделала американское страшилище? ну не знаю...
а по пищевой - я снова таки не в курсе кто куда ездит (может вопрос цены?), но в сильпо куча белорусских харчей

Оценить уровень медицины и вообще уровень жизнь можно по ожидаемой длительности жизни
Хотя бы здесь
https://www.cia.gov/library/publication ... 2rank.html
И сразу можно увидеть что ни рашка с их супер пупер бесплатным реформированным за нефте доллары ни беларашка особых рекордов не бьют
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 01:00

  jj1981ua написав:
  andrijk777 написав:Ага - самі себе вбивали. Давайте сказки про грузинських снайперів - в студію. :D :D

ну да, а альтернативные сказки и до суда чего-то не дошли... 6 лет расследуют...

"Главное, в ходе следственных действий не выйти на самих себя…"

За такою логікою - Шеремета вбив Зеленський(на пару з Аваковим).
Інакше навіщо було видумувати казки про медсестру+піаніста - очевидно ж прикривав себе і Авакова :D :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 01:00

  Ukrainian написав:
  jj1981ua написав:неужели хуже, чем у нас сделала американское страшилище? ну не знаю...
а по пищевой - я снова таки не в курсе кто куда ездит (может вопрос цены?), но в сильпо куча белорусских харчей

Оценить уровень медицины и вообще уровень жизнь можно по ожидаемой длительности жизни
Хотя бы здесь
https://www.cia.gov/library/publication ... 2rank.html
И сразу можно увидеть что ни рашка с их супер пупер бесплатным реформированным за нефте доллары ни беларашка особых рекордов не бьют

да я и не хвалю их медицину - я вообще не в курсе. просто удивляюсь, что может быть хуже чем стало у нас за последние годы
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках. порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске!
    jj1981ua
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    Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 01:04

      andrijk777 написав:
      jj1981ua написав:
      andrijk777 написав:Ага - самі себе вбивали. Давайте сказки про грузинських снайперів - в студію. :D :D

    ну да, а альтернативные сказки и до суда чего-то не дошли... 6 лет расследуют...

    "Главное, в ходе следственных действий не выйти на самих себя…"

    За такою логікою - Шеремета вбив Зеленський(на пару з Аваковим).
    Інакше навіщо було видумувати казки про медсестру+піаніста - очевидно ж прикривав себе і Авакова :D :D

    ну тут тоже хватает вопросов - годами расследуют и ... вероятно гебня и завалила или нацики. иначе уже бы ну хоть что-то нашли бы.
    а вообще по шеремету смешно. он так ратовал за демократические процессы от нациков и новой власти, которые его и вальнули. ахаха. туда ему и дорога.
      один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
      надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках. порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске!
      jj1981ua
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      Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 01:09

      Re: Політична ситуація в Білорусі

        jj1981ua написав:ну тут тоже хватает вопросов - годами расследуют и ... вероятно гебня и завалила или нацики. иначе уже бы ну хоть что-то нашли бы.
      а вообще по шеремету смешно. он так ратовал за демократические процессы от нациков и новой власти, которые его и вальнули. ахаха. туда ему и дорога.

      Тот же кто и в Беларуси за протестами стоит и завалил
      Повод нужен был что бы территорию оттяпать вот и завалили
      "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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      Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 01:18

        Ukrainian написав:
        jj1981ua написав:ну тут тоже хватает вопросов - годами расследуют и ... вероятно гебня и завалила или нацики. иначе уже бы ну хоть что-то нашли бы.
      а вообще по шеремету смешно. он так ратовал за демократические процессы от нациков и новой власти, которые его и вальнули. ахаха. туда ему и дорога.

      Тот же кто и в Беларуси за протестами стоит и завалил
      Повод нужен был что бы территорию оттяпать вот и завалили

      да не, это уже попозже было. шеремет же терся об хозяйку соросятской украинской правды. и потому там все оч мутно - мож бабло не поделили (соросята все оч жадные на бабло), а може ей (притуле) на пальцах что-то объясняли.
        один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
        надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках. порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске!
        jj1981ua
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        Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 01:23

          jj1981ua написав:
          Ukrainian написав:
          jj1981ua написав:ну тут тоже хватает вопросов - годами расследуют и ... вероятно гебня и завалила или нацики. иначе уже бы ну хоть что-то нашли бы.
        а вообще по шеремету смешно. он так ратовал за демократические процессы от нациков и новой власти, которые его и вальнули. ахаха. туда ему и дорога.

        Тот же кто и в Беларуси за протестами стоит и завалил
        Повод нужен был что бы территорию оттяпать вот и завалили

        да не, это уже попозже было. шеремет же терся об хозяйку соросятской украинской правды. и потому там все оч мутно - мож бабло не поделили (соросята все оч жадные на бабло), а може ей (притуле) на пальцах что-то объясняли.

        Имелось ввиду это
          jj1981ua написав:вы видимо пропустили - этих 100+ убили сами майданутые для обострения. да, пока это официально не объявлено и расследование динамят, но сколько веревочке не виться...


        ПС майданутыми их называют в основном те кто у Кремля на подсосе ну или сам Кремль.
        "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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